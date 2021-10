Omar Ávila: "El pueblo por encima de todo"

Decía en mi artículo anterior que: “lo que urge reconvertir desde la oposición…, es para que pasemos de 60 mil candidatos a 3 mil, y de esa manera podamos competir de tú a tú contra el gobierno nacional, y así demuestren que el interés del país está por encima de cualquier partido político e individualidad; para poder garantizar recuperar la mayoría de los espacios regionales y municipales que nos permitan organizarnos.

El país necesita de gerentes eficientes que se dediquen a resolver los problemas. En nuestro estado Miranda tenemos dos ejemplos de ello: los alcaldes Gustavo Duque (Chacao) y Darwin González (Baruta), líderes que protestan, reclaman y alzan la voz en nombre de los ciudadanos que los eligieron, pero que no se quedan solo en la queja, sino que buscan la forma de solucionar, como lo han hecho -por ejemplo- con los pozos de agua profundos. Estos dos burgomaestres son el espejo de esa Venezuela posible, de esa Nación por la que venimos trabajando en nuestra organización política.

Desde Unidad Visión Venezuela tenemos claro que la unidad se construye en la calle, con la gente, con candidaturas que cuenten con el apoyo y arraigo popular que puedan garantizar el triunfo de la alternativa democrática. Como bien lo afirmaba recientemente el Papa Francisco: “Unidad no implica unanimidad”.

Aún están a tiempo de contarse, de llegar a un acuerdo entre los que tienen mayor aceptación, el que tiene el apoyo del pueblo no debe tener miedo a someterse al escrutinio del soberano, esto sin duda nos puede garantizar resultados positivos en Caracas, Miranda, Nueva Esparta e incluso en estados como Portuguesa. Esas victorias se las debemos a un pueblo ávido de superar la grave coyuntura que vivimos. Es menester dejar de lado apetencias personales y ponerse al servicio del ciudadano.

Nosotros aspiramos y esperamos por la rectificación de los distintos actores a que depongan sus aspiraciones, la pelea no puede ser para definir quién ocupa el segundo lugar, pero sobre todo nuestra apuesta está centrada en que el voto inteligente sea suficiente para poder superar a la mayoría de las candidaturas oficialistas que han sido nefastas a lo largo y ancho de nuestra Venezuela.

Aprovecho la oportunidad para hacerles un llamado a todos los dirigentes a que cesen los ataques y descalificaciones entre nosotros, que entiendan que es con propuestas, proyectos e ideas que se buscan los votos; candidatos hay por montón, ahora con liderazgo y trabajo es otra cosa, que no se ha visto en la mayoría de los aspirantes.

Para finalizar quiero destacar que no se puede seguir haciendo política desde la denuncia, que no podemos seguir siendo representados por aquellos que se la dan de víctima y justifican su no hacer de esa manera. Ya está bueno de la confusión de roles. Como reza el dicho: “zapatero a su zapato”. La sociedad organizada se debe ocupar de documentar los abusos por parte del gobierno y los políticos atendamos (todos) nuestra responsabilidad, que no es otra cosa que mostrar los caminos, las rutas viables, motivar, entusiasmar, organizar y movilizar, ese es el verdadero cambio que necesitamos en el país. @OmarAvilaVzla

(Foto: Pixabay)