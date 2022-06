Omar Ávila: Hagamos política

Recientemente se llevaron a cabo varios procesos electorales, en los que desde Unidad Visión Venezuela celebramos la alternancia, tal como ocurrió en Colombia y en Andalucía; coloco este par de ejemplos solo para destacar que la democracia es más importante que nuestras preferencias ideológicas.

En lo personal, -en el caso de la hermana República de Colombia-, no tenía preferencia ni por Gustavo Petro, ni por Rodolfo Hernández, sin embargo lo que hay que resaltar sin lugar a dudas es la solidez institucional y la conciencia democrática de los colombianos.

De igual manera, hay que enfatizar que es otro cambio que se logra a través del sufragio y no de las balas.

Como lo escribí en mi artículo del pasado 06 de junio que titulé: Colombia decide “para bien o para mal, a través del voto los ciudadanos en Latinoamérica están expresando su malestar en relación al desempeño de las élites políticas tradicionales. Reflejo de una crisis profunda, y también una oportunidad de repensar la democracia”.

No puede ser que cuando pierden elecciones es culpa del pueblo y no de sus errores políticos. En política hay que aprender a ganar, pero también a perder, y con ello viene la rectificación, razón por la cual urge una reingeniería de la sociedad democrática en la Región.

No se puede ser tan básico –por decir lo menos- a la hora de analizar el triunfo, que como es de izquierda es comunista. La verdad es que no toda la izquierda o socialismo es autoritario, como tampoco toda la derecha o los conservacionistas son fascistas.

Tampoco se pueden encender las alarmas, solo por el hecho de que Petro haya sido guerrillero; o es que acaso Teodoro Petkoff y José “Pepe” Mujica no fueron guerrilleros. La verdad es que ambos tuvieron buenas gestiones y son recordados como personas honestas.

El presidente electo de Colombia Gustavo Petro se convirtió no solo en el presidente más votado en la historia de ese país, sino que además por primera vez la izquierda llega al poder –vale acotar- que logra conseguir la presidencia en su tercer intento, pero además tiene experiencia de gobierno bajo reglas democráticas, por lo que es muy temprano para adelantarse a cómo gobernará. No se pueden clasificar a todos los países en los que gobierna la izquierda con la situación que vivimos en Venezuela. Son contextos, sociedades e instituciones distintas. En fin, si seguimos en la dicotomía populismo de izquierda vs derecha, continuaremos perdidos.

Nosotros aplaudimos la invitación que le hiciera el primer mandatario colombiano al gobierno de Venezuela a que reabra la frontera, medida que una vez se restituyan formalmente las relaciones diplomáticas van a permitir –entre otras cosas- reabrir los consulados para satisfacer necesidades de colombianos viviendo en Venezuela y viceversa, venezolanos viviendo en Colombia. Además el restablecimiento del comercio entre las dos naciones, lo cual redundaría en beneficios para ambos pueblos. Así como los vuelos comerciales forman parte de esa dinámica económica que se debe comenzar a propulsar.

Para finalizar, debo decir que a los colombianos que no les guste Petro, tienen 4 años para prepararse, trabajar y derrotarlo en las elecciones presidenciales del 2026, así como a los que no queremos a Maduro, nos quedan 2 años para unirnos, organizarnos y presentarle una propuesta al país, que logre conectarnos con esa mayoría que quiere un cambio, y así evitar de manera pacífica, constitucional y democrática a través de la única arma que tenemos los demócratas (el voto) que sea reelecto. @OmarAvilaVzla

(Foto: Archivo I21)