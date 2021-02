Omar Ávila: Juguemos como un solo equipo

Quiero comenzar mi artículo de esta semana felicitando a todos los líderes vecinales y dirigentes políticos que se activaron por la defensa de nuestro estado Miranda, sin embargo, no podemos cruzarnos de brazos, ni bajar la guardia, solo por el hecho de que hayan destituido a Jaqueline Farías y que haya aparecido el gobernador de esta entidad, Héctor Rodríguez, en contra del planteamiento de la ex jefa del Distrito Capital, no podemos quedarnos tranquilo; todo lo contrario, debemos de activarnos con mucha más fuerza para rescatar el voto y con él podamos conquistar no solo los 18 municipios de la región, sino de la mayoría ganar la mayoría de las gobernaciones.

La descentralización debe llegar hasta lo más profundo y que los caraqueños tengan al menos 4 municipios, no para burocratizar, sino para optimizar a la Capital de nuestra Venezuela, hoy abandonada por las autoridades gracias a la ineptitud y por lo ingobernable que se hace la misma.

Luchemos para que podamos volver a elegir al Alcalde Metropolitano, porque regresen las Juntas Parroquiales, en fin que seamos los ciudadanos los que elijamos directamente a todas nuestras autoridades. Que se haga realidad el protagonismo del pueblo venezolano.

Tenemos que lograr el compromiso del gobierno de reconocer a los que el pueblo en cada estado y municipio elija. Basta de “protectores” que nombran para boicotear la gestión de quienes recibieron el mandato del soberano.

Vamos a darle la bienvenida a todo aquel que se suma a la ruta electoral, a todos aquellos que por una u otra razón han abierto los ojos, han puestos los pies en la tierra, a los que han decidido volver a la política, no es momento para recriminaciones, ataques, ni descalificaciones. Pasemos la página y avancemos en positivo, eso sí, vamos a exigir, como ciudadanos, candidaturas únicas y un proyecto en común. Que se comprometan a tomar los ejemplos de municipios como Baruta, Chacao, Lecherías, entre otros pocos que hoy se han convertido en modelos de cómo se debe gobernar, a pesar de la situación precaria que atraviesa el país.

Nuestro llamado desde Unidad Visión Venezuela es a construir tantos consensos como sean posibles, en municipios como los que mencioné anteriormente, pero en sitios donde salgan aspiraciones (además legitimas), como es el caso del estado Nueva Esparta, pregonar con el ejemplo democrático y responsable para poder lograr ir todos unidos contra el candidato que ponga el gobierno, y así garantizar el triunfo de la alternativa democrática. Por ello, nuestra felicitación al actual gobernador de la región insular Alfredo Díaz, quien desde ya ha llamado a unas elecciones primarias que garanticen esa unidad necesaria para mantener ese bastión.

Estamos claros que el régimen jugará a la desmotivación buscando nuevamente la abstención, y bien tontos quienes caigan en eso, es parte de nuestro trabajo y compromiso como ciudadanos sortear muchos obstáculos, así que nuestra invitación es a que todos los que adversamos a este régimen, y que aún no se han sumado a la única ruta demostrada que podemos transitar de manera exitosa, a que lo hagan, debemos entender que aquí no sobra nadie, todo lo contrario, aquí hacemos falta todos. Solo unidos somos mayoría, y podemos obtener los triunfos que requerimos para recuperar a nuestra Patria.

Vamos a jugar en equipo. Un ejemplo de cómo lograrlo, es como hicimos en Baruta hace 3 años, donde el gobierno inhabilitó a su máximo líder, David Uzcátegui, pero no por ello se entregó, sino que se puso a la cabeza y luchó con mucha más fuerza, para hoy tener a uno de los pocos municipios del país con una gestión que mostrar. Y mira que el régimen no las puso tan difícil, que hasta sin partido nos habían dejado para poder postular, al hoy alcalde, Darwin González.

Desde Unidad Visión Venezuela no hemos dejado de exigir nuestros derechos a la participación política con nuestros símbolos –igual que muchas otras organizaciones- pero aun así, no hemos dejado de votar y trabajar por la unidad en una ruta definida, sin atajos y coherente.

Llegó la hora de no dejar que la primera minoría nos desgobierne, y sea la que nos represente. De comenzar a reparar este accidente que hemos tenido en la historia de nuestra Venezuela.

De hacer lo correcto, de construir una verdadera unidad de abajo hacia arriba, y que mejor momento que un año en el que nos toca elegir precisamente a esos gobernantes que están más cerca de la gente.

No se puede continuar siguiendo a falsos líderes que solo juegan y se mueven de acuerdo a sus intereses personales, que solo usan el poder para enriquecerse un pequeño grupo.