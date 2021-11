Omar Ávila: La lección del pueblo

Como lo comentaba recientemente el sociólogo Edison Arciniegas: “luego de 8 años de bajos ingresos y 4 de sanciones, el gobierno ha demostrado pericia en sostenerse en el poder. Solo el voto es una amenaza real, pues eleva la presión social y moviliza la acción política interna”.

Ya Nicolás Maduro lleva la mitad de su período; sin embargo, todavía algunos continúan buscando justificar su inercia de que no van a votar porque el mandatario venezolano es “ilegitimo”.

La política es compleja y coyuntural, pero la visión, la estrategia y la responsabilidad no pueden ser circunstanciales. Hoy, esos mismos que decían que “en dictadura no se vota”, que “aquí se vota pero no se elige”, esos que insistieron en el famoso mantra “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, quienes a su vez sembraron la abstención -que solo sirvió para cederle más espacios al gobierno- están siendo víctimas de su inacción, ya que la gente al sentirse engañados, como castigo la mayoría ha decidido no votar por estos.

Todo indica que a pesar de los probables resultados adversos del próximo 21N, se configurará un nuevo tablero político, en el que el extremismo continuará perdiendo terreno y desde el centro político se continuará ganando espacios. Vendrán tiempos de concertación, es por ello que desde Unidad Visión Venezuela tenemos las esperanzas que sea nuestro pueblo el que nos sorprenda y nos dé una lección. Apostamos al voto racional y no emocional, así como a que aumenten los niveles de participación que nos permita obtener mejores resultados de los esperados.

Nuestra apuesta es a que el ciudadano ejerza el sufragio por los más capaces, sin importar a qué partido político pertenezca, es decir, de manera libre, sin sectarismo. Esta semana sumamos a esa lista que hemos venido anunciando, candidaturas como las de Nixon Maniglia en Amazonas y a Octavio Orta en Guárico -ambos de la denominada Alianza Democrática-, así como a los candidatos de la MUD José Manuel Olivares en La Guaira, a Ramón Guevara en Mérida y al independiente Ramón Martínez en el estado Sucre.

Como bien lo decía la licenciada Mibelis Acevedo: “pase lo que pase el 21/11 debemos apropiarnos, internalizar el hábito del voto”.

Quiero dejar para la reflexión, entendiendo que la reciente decisión de la Corte Penal Internacional es un nuevo alimento para los promotores de las salidas mágicas y fantasiosas, que hay casos de la CPI que llevan al menos dos décadas de investigación sin sentencia alguna. Con esto solo quiero significar que no hay indicio alguno que apunte a que el caso abierto contra el gobierno de nuestro país vaya a conducir al cambio político. Seguimos convencidos de que es a través de nuestro esfuerzo y lucha constante que podemos hacer los cambios que Venezuela necesita.

Basta ya de espejismo, de esperar por un milagro o que otros hagan lo que nos corresponde arreglar a nosotros los venezolanos. En resumen, hay que dejar de creer en “pajaritos preñados”. Todo proceso electoral es una oportunidad de ir logrando ese cambio de abajo hacia arriba. En las elecciones regionales y municipales se nos presenta una nueva oportunidad de ir avanzando hacia la libertad de Venezuela. @OmarAvilaVzla

(Foto: Archivo I21)