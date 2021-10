Omar Ávila: Ni los ojitos, ni la manito

Faltan cuatro semanas para las elecciones regionales y municipales, y continuamos -desde la alternativa democrática- con más candidatos que votos. Desde Unidad Visión Venezuela vamos a seguir insistiendo en que dejen los egos a un lado y que busquen distintas alternativas para poder lograr candidaturas únicas (a través de encuestas o primarias), para así evitar la desgracia que se avecina de seguir así como estamos.

Hemos visto la disposición de varios candidatos para poder lograr esas candidaturas únicas, como el actual gobernador de Nueva Esparta Alfredo Díaz que ha pedido primarias, como también lo ha hecho hasta el cansancio David Uzcátegui en nuestro estado Miranda –a pesar de liderar todas las encuestas-, pero entendiendo que unas primarias no dejarían ningún tipo de dudas respecto a quién debe ser el abanderado de la Unidad. De la misma manera, otros candidatos como Javier Bertucci en Carabobo ha manifestado querer medirse y el compromiso de apoyar la candidatura que resulte favorecida; falta ver el compromiso y disposición del resto de los candidatos.

Sin embargo, las primarias no es el único método para definir esas candidaturas unitarias, ya que las opciones con gran ventaja sobre el resto de los aspirantes opositores, como por ejemplo: Manuel Rosales en el Zulia, Laidy Gómez en el Táchira, Antonia Muñoz en Portuguesa, o Henri Falcón en Lara, incluso Antonio Ecarri en Caracas, son candidaturas que cuentan con el apoyo genuino de cada localidad, independientemente de la bandera política que representen, que no necesitan de ningún otro método como para perder tiempo y recursos que se requieren para la campaña.

De insistir el resto de los “candidatos” en continuar en la contienda, toca entonces a los ciudadanos votar de manera inteligente, entender que no son los ojitos ni la manito, sino que hay que apostar por los liderazgos locales y regionales, como los antes mencionados.

Por otro lado, aprovechando las recientes declaraciones de Henrique Capriles, donde llama a unificar el voto opositor, desde nuestra organización política queremos exhórtalo con mucho respeto, pero con toda la seriedad y responsabilidad que nos caracteriza, a que el ejemplo comienza por casa, que no ande con medias tintas y que diga -por ejemplo- con nombre y apellido cuál es ese candidato de la MUD que el aspirante de la Alianza Democrática lo triplica para que se retire. La ley entra por casa y no es un secreto que el ex gobernador de Miranda pudiera influir en la Unidad de nuestro estado, al convencer al candidato de la llamada Plataforma Unitaria a que decline su aspiración a favor, no de un candidato, sino por el bien de lo que debemos comenzar a construir de cara al 2024.

De la misma manera tiene poder de decisión el también ex candidato presidencial en ayudar a unificar la capital del país, teniendo claro que su candidato tampoco es quien tiene la primera opción, es decir, que dé muestras reales de querer contribuir a “unificar el voto opositor” –como textualmente lo afirmó recientemente- en aras de así garantizar, con los mejores candidatos, resultados óptimos para lo que toca comenzar a construir desde ya, poniendo la mirada hacia adelante.

Para finalizar, quiero colocar una cita del profesor Juan Manuel Trak para la reflexión de todos los sectores que adversamos a este gobierno: “Maduro piensa en 2030, las oposiciones en 2018”. El pensamiento estratégico es el que nos conducirá por la senda de la conquista del poder. El tiempo nos ha demostrado que las tácticas reactivas no resultan. Pensemos y actuemos a largo plazo. @OmarAvilaVzla

(Foto: Archivo I21)