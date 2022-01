Omar Ávila: Trabajemos juntos

Desde Unidad Visión Venezuela tenemos claro que el liderazgo se construye a pulso, en el día a día, en ese contacto directo con la gente, escuchándolos y ayudándolos -dentro de nuestras posibilidades- con sus necesidades.

A pesar de la abstención, división y de la desconexión de una clase política, la Venezuela profunda avanza, ayudándolos a organizarse con propuestas y acciones realistas y persistentes, acompañados con los líderes locales de cada comunidad, barrio o caserío.

Nosotros entendemos que no hay que separarse de la gente, que la política es una actividad que no tiene descanso, y por esta razón, estamos permanentemente en campaña conectados con sus necesidades; por ello, no nos detenemos en ayudar a través de nuestro programa social Visión Solidaria.

El gobierno continua perdiendo popularidad, en ese sentido, nuestra invitación a todos los líderes en sus distintos niveles, es a ponerse a trabajar por el bien de todos los venezolanos, empezando por los gobernadores y alcaldes de la alternativa democrática que recién resultaron electos, son éstos los principales actores que deben enfocarse en reconstruir y consolidar la unidad para poder lograr en el mediano plazo, el cambio político que quiere una mayoría que no se conforma, que no se rinde y está dispuesta a seguir adelante luchando hasta lograrlo.

Son estos tres gobernadores y más de 120 alcaldes, junto a los legisladores regionales y municipales claves para darle no solo acompañamiento a esos millones de venezolanos, sino de brindarle soluciones a sus problemas actuales como lo hicieron burgomaestres reelectos como Gustavo Duque en Chacao, Darwin González en Baruta y como hemos visto ya a varios de los recién electos como Ernesto Paraqueima en El Tigre, Jesús Méndez en Píritu (ambos en el estado Anzoátegui) o Raziel Rodríguez en el municipio Zamora de nuestro estado Miranda.

Debemos trabajar juntos con una dirigencia que entienda la realidad de la vida de nuestra gente. Entre todos podemos hacer lo necesario para mejorar nuestra calidad de vida y garantizar un futuro brillante para las próximas generaciones. ¡Trabajemos juntos!

