Omar Ávila: Triunfos olímpicos unen al país

Culminaron los Juegos Olímpicos Tokio2020 en los que Venezuela concluyó con una cosecha histórica, pero los récords no solamente fueron en los JJOO; en medio del desarrollo de estas olimpíadas, pudimos ver cómo el jardinero de los Cachorros de Chicago, Rafael Ortega, conectó 3 cuadrangulares en un partido en las Grandes Ligas convirtiéndose en el venezolano número 12 en conseguir tal hazaña y el segundo jugador de este equipo en lograrlo. En lo particular celebro todos y cada uno de los logros de los deportistas venezolanos, fui atleta y como tal, sé del esfuerzo y lo que significa mejorar cada marca personal. Ahora esperando el jonrón 500 de Miguel Cabrera para seguir celebrando.

Son 6 diplomas olímpicos que conquistaron nuestros atletas (Antonio Díaz y Anriquelis Barrios con sus 5tos lugares, Yusleidy Figueroa con su 6to, Naryuri Pérez con su 7mo, Robeilys Peinado de La Vega entre las 8 mejores mujeres del mundo en salto con garrocha, Claudymar Garcés en Karate, en fin, una juventud valiosa que muestra lo mejor de Venezuela en el mundo.

Son bonitos y oportunos los triunfos obtenidos con el deporte. Los que pudimos ver en detalle cuando nuestra campeona Yulimar Rojas -olímpica y mundial- dejaba atrás ambos récords, como la española celebraba ese salto histórico como si fuera propio.

Sin lugar a dudas, estos 43 atletas venezolanos son ejemplos de disciplina, tenacidad, sacrificio, lucha, coraje y persistencia. Daniel Dhers, con su medalla de plata que vale oro, su forma de ser, su autenticidad, es una clara muestra de lo que significa la constancia y perseverancia; así como Antonio Díaz, que a sus 41 años perdió la medalla de bronce de manera muy ajustada con el estadounidense Ariel Torres.

Ahymara Espinoza aun cuando no recibió apoyo de nadie, manejaba un taxi y vendía licor para ayudar a su familia, no tuvo entrenador, sin embargo quedó entre las mejores 25 del mundo en lanzamiento de bala, por lo que también la recordaré igual que a todos y cada uno de los que estuvieron representándonos en Tokio2020. Andrés Madera, Paola Pérez, Andrés Lage (velerista que por cuestión de espacio no puedo hablar de su titánico esfuerzo para poder llegar), en fin todos los que fueron dieron lo mejor de sí, el solo hecho de haber estado en los JJOO ya los convierte en ganadores y los hace merecedores de todos los aplausos por colocar en alto nuestro tricolor patrio.

Yulimar Rojas que nos dio tres inmensas alegrías en un solo salto (récord olímpico, mundial y la medalla de oro). Con Yulimar saltamos más de 30 millones de venezolanos. Esa es la Venezuela a la que desde Unidad Visión Venezuela apostamos y por la que trabajamos. No cabe la menor duda que fue la mejor atleta de estos JJOO al lograr además las 3 mejores marcas de la final y romper un récord por 17 centímetros que tenía 26 años de vigencia. Además, merece la pena destacar que no todos los países se pueden dar el lujo de tener un récord olímpico, y todo indica que este perdurará por unas cuantas décadas más, - al menos que la propia Yulimar logre superarse a sí misma-, situación que es muy factible que ocurra y que es su meta ir más allá.

Daniel Dhers, Keydomar Vallenilla, Julio Mayora, no solo nos llenan de orgullo, sino que nos hacen sentir parte de una nación que se ha unido para celebrarlos. Eso nos ratifica que es posible unirnos para trabajar en equipo y sacar a nuestra Venezuela adelante.

Antonio Díaz, sin lugar a dudas merece mención especial, no solo por su digna actuación olímpica, sino que es toda una trayectoria de honor, esfuerzo y disciplina, en la que hay que recordar que es bicampeón mundial, con 16 campeonatos Panamericanos. Es el atleta con más medallas ganadas en competencias mundiales de kata, lo que lo hace poseedor del récord Guinness en la especialidad. En resumen Antonio es un ejemplo de inspiración para todo el país. Gracias infinitas para todos por llenarnos de gloria y orgullo patrio.

Desde Unidad Visión Venezuela se nos infla el pecho de orgullo por todos y cada uno de ustedes, disfrutamos, sentimos y nos alegramos por sus logros y triunfos, sufrimos sus caídas, pero para nosotros todos tienen medalla de oro.

Desde ya hay que fijar como meta la conquista de los próximos Juegos Olímpicos París 2024, darles todo el apoyo a todos nuestros atletas en todas y cada una de las disciplinas para superar esta extraordinaria actuación. Una vez más queda demostrado que querer es poder.

Para finalizar, quiero dejar como reflexión, que ojalá esa sensación que generaron nuestros atletas, no solo por su desempeño, sino por el respeto mutuo, sea extensible a todos los ámbitos, porque urge reconciliarnos con nuestro gentilicio. @OmarAvilaVzla