Omar Ávila: Una nueva política es necesaria

Desde Unidad Visión Venezuela queremos un país donde nuestros niños vayan a la escuela para formarse y así puedan ser independientes, donde podamos contar con seguridad en todas sus dimensiones; especialmente en la calidad de la salud, con hospitales dotados, que la infraestructura se modernice permanentemente a lo largo y ancho de Venezuela. Que tengamos una economía progresista que garantice que todos podamos tener un salario digno que alcance para cubrir nuestras necesidades básicas y podamos tener capacidad de ahorro, que se traduzca en calidad de vida.

Visualizamos una Nación en la que todos los servicios públicos funcionen de manera óptima, donde tengamos un transporte público de primer mundo, en donde sea operativo el Sistema Metro de Caracas, de Valencia, Maracaibo y Guarenas y se extienda a todos los estados del país, es decir, que el Metro sea la gran solución no solo de Caracas –como lo fue en algún momento- sino de todo el territorio nacional.

Una Venezuela en la que produzcamos no menos de 6 millones de barriles de petróleos diarios, que nos permitan no solo contar con el combustible que requerimos para nuestro consumo, sino que además podamos exportar gasolina, gasoil y otros productos derivados del oro negro. Que no haya un solo hogar sin gas directo. Donde todos podamos tener casa propia, carro y un buen empleo.

Lo hemos dicho de manera clara y contundente que somos oposición con posición, que no seguimos personas, que trabajamos en un proyecto viable, realizable de país, y así lo hemos demostrado con los planteamientos que hemos venido haciendo en todos los ámbitos.

Esa es la política con la que soñamos, por la que venimos trabajando y seguiremos ofreciendo alternativas y soluciones para la gente. Urge convencernos e internalizarnos que la solución está y pasa por cada uno de nosotros.

No hace falta mirar hacia otras fronteras, en la que podemos ver por ejemplo en el vecino país a ciudades como Bogotá o Medellín, aquí contamos con municipios como Baruta, Chacao, San Diego, entre otros pocos que sus gobernantes han demostrado que cuando se quiere se puede, que si es posible avanzar incluso en medio de la adversidad, y que solo con la voluntad han confirmado que si es posible salir adelante. Esta es la nueva política a la que nos referimos. Esa es la Venezuela del futuro posible por la que apostamos.

Nuestra invitación es a pasar la página, dejar a un lado cualquier rencilla o celo, avanzar y pensar en ese país bonito que es posible con la ayuda y el concurso de todos. Este es nuestro sueño, construyámoslos juntos. Ayúdennos a conquistar el poder, para ponerlo al servicio de la ciudadanía, como lo venimos haciendo con nuestro programa #VisiónSolidaria. @OmarAvilaVzla

(Foto: Pixabay)