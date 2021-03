 Omar Ávila: Unámonos por la vida

Desde Unidad Visión Venezuela queremos comenzar dándole nuestro total espaldarazo a todo los profesionales de la salud por su dedicación en el cuido de los pacientes con Covid-19, aun poniendo en riesgo su propia vida, en un país donde el Estado no garantiza completamente la protección establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Luego de pasar todo un año con la pandemia, urge despolitizar la salud para poder lograr avanzar en la solución. Es de vital importancia la detección del virus, para ello, se debe descentralizar las pruebas. El Covid no es un juego. Esta nueva cepa es mucho más peligrosa y agresiva, lo que nos obliga pasar de preocuparnos a ocuparnos, y al respecto, lo primero que debemos hacer todos los venezolanos es exigir salir de la incertidumbre y la opacidad.

No es momento de buscar culpables, de seguir en dimes y diretes. Nuestro interés debe ser única y exclusivamente cómo hacemos para que llegue la mayor cantidad de dosis de vacunas que sean posibles.

A fin de cuentas, ese dinero con el que se va a cancelar las vacunas no es de Nicolás Maduro ni de Juan Guaidó, es de todos los venezolanos. No podemos permitir que quienes manejan los recursos de una nación, pretendan continuar en buscarle problemas a las soluciones, en donde el único perjudicado es nuestro pueblo, ese ciudadano que continúa a merced del virus y que en su mayoría no entiende, ni le interesa la política.

Desde nuestra organización política seguimos apostando a encontrar un mecanismo de acuerdo para que podamos tener acceso a la más amplia gama de vacunas que sean posibles. Nos importa un bledo si es china, rusa, gringa, inglesa, o una combinación de todas estas. Lo importante es que lleguen, porque este virus cada vez está cobrando mayor número de vidas.

Por esta razón, aplaudimos la propuesta presentada por Fedecámaras para traer vacunas al país, la cual debe ser considerada con prontitud y sin mezquindad alguna. La emergencia frente al coronavirus así lo exige. Unámonos por la vida.

Para lograr ese gran acuerdo nacional, es necesario contar con un equipo técnico imparcial que haga las revisiones y recomendaciones científicas en la que podamos avanzar definitivamente hacia la solución del problema. No podemos permitir que se juegue con la vida de los venezolanos. El Covid no distingue entre raza, credo o afiliación política, todos estamos a merced de esta terrible enfermedad.

En tal sentido nuestra invitación es a que actúen con inteligencia, que demuestren que les importa la gente, que tienen algo de sensibilidad, y no sigan solo actuando pensando en su círculo de allegados, en sus intereses y en el costo político; y es propicia la ocasión para citar al profesor Francisco Rodríguez: “Cada vez que un acuerdo se rompe, es fácil señalar culpables. Lo difícil es buscar resolver diferencias y reconstruir el acuerdo. En el caso de las vacunas, solo la segunda opción puede salvar vidas”.

Lamentablemente la indolencia e irresponsabilidad de los “dueños” del poder, nos dejaron prácticamente a merced de la piedad del mundo; por esta razón, dependemos de un mecanismo externo de ayuda como Covax, y no podemos hacer como otros países de Suramérica y comprar nuestras propias vacunas. @OmarAvilaVzla