Omar Estacio Z.: Altísima comisión para más injusticias

Nicolás Maduro, jefe del gobierno paria, acaba de crear una altísima comisión para reformar los tribunales de lo que alguna vez, fue Venezuela.

Semanas atrás, el inefable parlamentario, (a) “Louis Vuitton”, nos había sorprendido al dar en el Palacio Federal ¡una clarinada! contra, la corrupción, la inoperancia, el topo a todo, el cobro de vacunas -no precisamente contra el COVID- en esos mismos tribunales ¿Gallinas cantando como gallos? En abril de 1877, ya el “Ilustre Americano”, nos enseñó a prepararnos para lo peor, apenas producirse tales episodios sobrenaturales.

Hasta bazofias normativas, como esa que lleva el remoquete de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -que ni es venezolana, ni bolivariana, porque fue redactada, a sueldo, para Chávez, por un par de cagatintas españoles- establecen la sacrosanta, separación e independencia Poderes. Artículo 267, a la letra, para el caso que nos ocupa: “Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial”. Mal pudo, por consiguiente, Maduro, decretar comisión alguna, comisionados suyos, incluida su mujer, para producir una “revolución profunda y acelerada” del sistema de justicia.

¿Y los sedicentes titulares del gobierno judicial? Es lo más triste: Encajaron, el golpe de Estado o patadón, allí, donde la RoboLución, degrada su indecente nombre, sin chistar. Sabrán ellos el motivo. Pero ¿De qué hablamos? ¿Qué cosas decimos? Si para el gobierno gamberro, la única ley es que no hay ley, incluido el papel mojado en el que está impresa la referida Constitución.

Sea como sea, los integrantes de la fementida comisión, ya están juramentados y manos a la obra -o a la obrada- bajo la presidencia, casualmente, del mismo “prohombre” que en abril de este año levantó una polvareda al serle cuantificada por el Poder Judicial que pretende depurar, una indemnización, moral muy inmoral. Y valga el oxímoron, porque mientras a una viuda, esos mismos jueces, le tasaron el sufrimiento por haber perdido a su marido, en el equivalente a US $9.000,00; mientras a unos padres les justipreciaron el inabarcable dolor por la muerte de un hijito en US $16.216,00; mientras que a una trabajadora le compensaron a razón de US $15.960,00 la desesperanza por haber quedado incapacitada total y de por vida, al pretenso depurador, en persona, ese aparato judicial por chamuscarle, supuestamente, su ya chamuscada reputación, lo bonificó con la bicoca de trece millones, seiscientos mil dólares americanos (US$ 13.600.000,00) ¿Incluirá nuestro cruzado moralizador, algún inciso, para que le rebajen, su exorbitante indemnización?

Lo peor, siempre se puede empeorar. O crear la perfecta, imperfección. Lo decimos de cara a los resultados de las sucesivas reestructuraciones o depuraciones judiciales, fracasadas, todas con estrépito a lo largo de las últimas dos décadas. Por lo menos, si nos atenemos a las peroratas del susodicho diputado “Louis Vuitton” y del propio Maduro, incluida la frustrada, hasta ahora, “Justicia Socialista” (Decreto Nº 2.718 del siete de febrero de 2017), con su latencia de instaurar tribunales asamblearios o comunitarios, con sentencias en pandilla o en gavilla, a mano alzada o voto sobaquero. Versión corregida y más depravada de las “Zonas de Paz”, con las que parcelaron y adjudicaron cuotas de gobierno local, al hampa callejera y no tan callejera. La sargentona, que dragonea como iluminada en materia penitenciaria, tiene hípersalivaciones y éxtasis, clase "Q", de solo imaginar, compinches, tipo “El Conejo” o “El Wilmito” (ambos fallecidos, no muy cristianamente) ataviados de toga talar, administrando justicia, violando más y mejor, derechos humanos, pero sobre todo, lucrándose como los buenos, gracias al viejo y poco noble “no me dé nada, sino póngame, donde haiga”.

¿Verdadera depuración judicial o grosera redistribución de cuotas de poder, incluidos reparto de botín y escalada represiva contra todo lo que huela a disidencia política? Habría que comenzar por el principio y éste, es deponer a Maduro y a sus patoteros.

La RoboLución, guisa y reprime, para vivir. Y vive, para guisar y reprimir. No hay que ser muy zahorí, para predecir lo que tal depuración traería consigo. @omarestacio

(Foto: Pixabay)