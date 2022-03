Omar Estacio Z.: El último tango en ... El Furrial

Al “Catire” Estacio, corredactor de la presente crónica.

Sorprendente, inédito, que después de filtrarse la noticia según la cual, el “Iluminado de El Furrial”, no pudo viajar a Argentina (en el propio aeropuerto de Ezeiza ¡zas! le hubiesen puesto “los ganchos”) no se haya oído, ni uno solo, de los reproches de siempre: “¡Bien hecho/ plátano hecho/ cruza la calle/ y sigue derecho!”; “El crimen no paga”; “Los ricos también lloran”; “¿De qué te sirve esa `boloñota´ que te has robado a lo largo de estos 23 años, si no podrás disfrutarla, en paz, jamás, ni donde te plazca?”.

Muy por el contrario a toda manifestación de ira, la única reacción, a lo ancho y largo de Venezuela, individual y colectiva, nacional e internacional a raíz de tal imposibilidad, consistió en una estruendosa, inequívoca, estridente, tumultuaria y jacarandosa, carcajada. Los compatriotas de la diáspora se agregaron al coro. Hay que verle la cara -y el zafarrancho- a 30 millones de mandíbulas batientes de manera simultánea.

Ninguna de las estaciones de la Red Sismológica Nacional, pudo registrar tal movimiento telúrico. Los émulos del viajero frustrado, se han multiplicado como lo que son: mala yerba. Hasta las arandelas y tornillos de los sismógrafos han sido presas de tal rapiña. Sin embargo, especialistas renombrados, localizaron el epicentro, entre Miraflores y las bóvedas del Banco Central, pasando por Pdvsa: Nueve y medio grados, en la escala de Ritcher y onda expansiva irradiada a los Cuatro Vientos ¿Cuántos son los puntos cardenales, Narcolás? ¿Cinco, como lo dijiste en publico?¿ Tres y medio, sin descontar tu comisión?

No es la primera vez que nos vemos obligados a escribir sobre el tema. Semanas atrás, en este mismo espacio levantamos acta de otra risotada ¿El susodicho “Iluminado” supuesto depurador de la justicia narcomadurista,? ¡Si, él, en persona, ha sido conspicuo beneficiario de tal antro tribunalicio!

El gentío, desde entonces, no ha parado de desternillarse ¿A quién responsabilizar de cosquillas tan persistentes? Ese es otro de los puntos vulnerables. Es fácil identificar al causante de la antipatía que provoca un gorila, con su Mazo Dando, todos los miércoles por la noche a través de la TV gobiernera. Sin embargo, para ellos, los culpables, siempre son los demás. En riguroso orden analfabético: la CIA, CAP, Álvaro Uribe, la derecha erótica, Almagro, la Burra Maniá. Más complicado es atribuirle a terceros la responsabilidad que el “Iluminado”, de un tiempo a esta parte, lo único que provoque sea la risa ajena.

Todo sedicente “bolivariano” que odie y que se haga odiar, se hace merecedor del ascenso en la nomenklatura. Cuestión diferente es la caída libre por la oprobiosa condición de hazmerreír. “Ódiame, si lo prefieres/ pero no te rías de mi, porque me hieres”. “De día, carajeame sin compasión/ de noche, empiernémonos en un jergón”. Eso declamaba, semanas atrás, uno de los ramplones que dragonean como supuestos poetas de esa chapuza que mientan con el remoquete de Socialismo del Siglo XXI: Isaías, el Psiquiatra de la RoboLución, Tarek, el malo, (porque el otro, es Tarek, el peor).

Total, que el “Iluminado”, en referencia, viose forzado a suspender, sine die, su pretendida gira triunfal por el Cono Sur. Ya que no pudo tararear las coplas de “Mi Buenos Aires, querido” en la legendaria “Calesita”, Corrientes 348, segundo piso ascensor, ni tampoco gozar su “Último Tango en París”, porque en Europa, lo espera otro pedido de extradición, que se meta, su actual tango por ese Furrial. A lo María Schneider. Pero sin mantequilla. @omarestacio

(Foto: Pixabay)