Rafael Gallegos: Acuerdo de salvación nacional… o condenación

Acuerdo de salvación nacional… o condenación

El infierno socialista: Mientras Chávez proclamaba a la dictadura cubana como el Mar de la Felicidad (algo así como un fiero Mar Caribe sin tiburones ni huracanes), el Mefistófeles cubano, lleno de astucia y frotándose las manos hasta las chispas, preparaba un diabólico contrato para comprar su alma mediante un Pacto de Sangre.

Chávez seguramente no se percató de ello, era la época en que creía a pies juntillas en lumpias como el Árbol de las Tres Raíces, y hacía juramentos calcados de los del Libertador.

“La vanidad es mi pecado favorito”, le gustaba proclamar a Mefistófeles. Por ello, a lo largo de toda su amistad le fabricó a su pupilo frases que apuntaban al centro del ego. “Hugo, tú no eres un buen piloto de jeeps, pero eso no importa porque tú eres un gran conductor de pueblos”- le expresó en una ocasión. En otra oportunidad, visitando su casa natal en Sabaneta le dijo “Hugo, algún día vendrá tanta gente de todo el mundo a ver tu casa natal, que habrá que construir una autopista de cuatro canales”. Dicen que la frase lo descentró, y que logró el milagro de ensimismarlo y silenciarlo un par de horas

Claro que el Mefistófeles cubano no se conformaba con el alma del comandante. Iba más allá en una vieja aspiración, quería el alma de Venezuela.

Un pacto de caballeros, con una gota de sangre me basta - le diría Mefistófeles a Hugo mientras le puyaba el meñique izquierdo. Quedo a tus pies, soy tu esclavo- le expresó luego del estampamiento de sangre, chocando la mano y abrazándolo.

Y seguramente Mefistófeles “rezaba”: Gracias, Dios mío, tú sabes que yo soy ateo; pero de todas maneras gracias por mandarme este muchachote, y si tienes otro por ahí … te lo agradecería infinitamente.

Fidel cuando no era tan diablo, no hay que olvidar que el diablo es más diablo por viejo que por diablo, le trató de ofrecer un Pacto similar a Rómulo Betancourt. Le dijo Necesito que nos asociemos con tu petróleo para echarle una vaina a los gringos. Betancourt, un estadista de primera línea, observó la intención del barbudo y en un gesto que Fidel a los años acusó de antipático, le dijo con su voz estridente,

- No tengo plata para eso.

Y eso fue todo. Mefistófeles, a pesar de su pataleo con las guerrillas, tuvo que esperar treinta años para materializar su deseo de tomar a Venezuela como cabeza de puente para su revolución.

Cumplimiento del Pacto

Pareciera que los venezolanos estamos pagando ese Pacto - ajeno - penando en este infierno socialista que ha construido la “revolución”. Una Venezuela desvertebrada, desconectada, de retazos. Con hambre y a la deriva.

Hemos perdido la continuidad de nuestras actividades. Aquella cadena que parecía de rutina en los años de la “oprobiosa” democracia, como trabajar, ganar dinero, alimentar a la familia, enviar los hijos al colegio, comerse una hamburguesa de vez en cuando, o comprar una camisita… ha desaparecido. Los venezolanos nos hemos convertido en una sociedad de millones de emigrantes, o de sobrevivientes dentro de las fronteras. Y no darles pena, esto sucede nada menos que en el país con “las mayores reservas petroleras del mundo”. Midas al revés.

Y Mefistófeles, sonríe.

Para montarnos en un autobús, no tenemos billetes porque el gobierno no los imprime… Para comprar periódico, a la falta de efectivo se agrega que el gobierno se las ha arreglado para que los periódicos no oficiales se minimicen o desaparezcan mediante negación de papel, embargos, limitación de propaganda gubernamental… Para trabajar, ¿dónde?, apenas quedan una de cada cuatro empresas – y desvalijadas- de las que había hace veinte años… Para comprar comida, antes no había productos en los estantes, ahora no hay dinero en los bolsillos, lo que significa hambre… ¿Y cómo va a haber dinero con los sueldos de hambre y las pensiones casi inexistentes?... Para estudiar, la UCV (y todas las universidades autónomas) reciben fracción ínfima de sus presupuestos, y sus profesores tienen salarios indigentes… Igual se puede decir de los liceos y unidades educativas… El mismo fenómeno para los hospitales… Para movilizarnos, ni hablar, la “revolución” destruyó la capacidad de refinación…

Desvertebrada está Venezuela. La rutina que teníamos cuando éramos una “democracia burguesa”, “explotados por el oprobioso capitalismo” y “lacayos del imperialismo yanqui” de abordar autobuses, comprar periódicos, comida, trabajar con sueldos que permitían vivir, etc., etc., etc.… ya no existe. ¿Dónde estás capitalismo?

¿Usted se acuerda de cuando elaboraba presupuestos a partir de su quincena en lugar de, como ahora, salir corriendo a comprar comida cada vez que le entra una platica?

Y en cuanto a las vacunas. Sin comentarios, somos los primeros en hiperinflación y hambre, y los últimos en vacunas. ¿Dónde estás Guinness? Por cierto, recomiendo a los periodistas de los medios que cuando vayan los personeros del gobierno a sus programas, la primera pregunta que le hagan sea: ¿usted ya se vacunó?

“Con hambre y sin vacuna con Chávez me resteo”.

El gobierno y el Acuerdo de Salvación Nacional

Aunque usted no lo crea, el gobierno es el primero que necesita un Acuerdo. No tiene dinero, es repudiado por las principales democracias del mundo y sabe que el pueblo no lo soporta. Navegan sobre el hambre y la desesperanza de la población.

Sin embargo, imitan a Muhammad Ali con bravuconerías antes de la pelea, como para demostrar que están duros y no les hace falta negociar. Dime de qué te jactas y te diré qué careces.

Ya la época de la prosperidad chavista desapareció. Aquella Venezuela con precios del petróleo superiores a cien dólares, que exacerbaba el consumo mientras destruía al aparato productivo. Hoy el gobierno no tiene dinero ni para pagar sueldos medianamente decentes a la burocracia. Y los panas rusos y chinos no dan puntada sin dedal. O sea… negociación habemus. Contimás cuando muchos países presionan y hasta habrán pre elaborado un Acuerdo.

La Oposición

La oposición tampoco está en buenas condiciones. Es más, parece contra las cuerdas. Las estrategias aplicadas no han dado los resultados esperados. Va perdiendo.

En estas condiciones, aunadas al hambre, desesperanza y casi inexistente vacunación, Juan Guaidó ha llamado al gobierno a un Acuerdo de Salvación Nacional.

¿Por qué Guaidó? Es reconocido por más de cincuenta países, maneja Citgo y Monómeros, lidera la coalición de los más importantes partidos de oposición y es el líder con más respaldo popular. Es la figura. He ahí sus Fortalezas y el por qué tiene que encabezar cualquier Acuerdo.

Muchos lo critican. Le dicen que está violando las consultas o aquello del cese de la usurpación. Lo critican sin proponer qué hacer, como si no bastaran tres años viendo los toros desde la barrera mientras ésta se tambalea.

Casi que le dicen alacrán a Guaidó.

Yo por mi parte admiro su capacidad de cambiar. De no petrificarse ante resultados negativos.

Pedirle a Guaidó que no cambie de estrategias y que siga tozudamente haciendo lo mismo que no le da resultado, es como haberles solicitado a los patriotas de 1810 que siguieran conservando los derechos de Fernando VII. Por favor…

Es hora de reinventar. De buscar salidas necesarias, coherentes y plausibles. Veamos

Necesarias

La solicitud de Acuerdo es necesaria para remover este marasmo. Es entender que nada es eterno. Una jugada estratégica que seguramente considera aquello de visualizar varios tableros.

Y más que todo, porque hay que lograr movilizar a la sociedad cada día más escéptica y desmoralizada, que no cree en nadie. Observen las encuestas.

En una elección se mueven partidos, se organiza a la gente. Además, emergen nuevos liderazgos e ideas. La gente ve luz al final del túnel. ¿Qué se perdió? Para eso están los líderes, para explicar alcances y caminos. Para renovar las esperanzas y luchas, hasta vencer.

Seguir en lo mismo que hasta ahora, sin metas ni camino, es encenderle velas mortuorias a la parálisis y a la desesperanza.

Coherentes

Se es coherente con el Objetivo. Las estrategias son móviles.

Y el Objetivo sigue allí: Reimplantar la Democracia.

Votar, o no votar, o buscar otras vías, corresponden a estrategias que se juegan en diversos tableros. En Cómo se hace para lograr el Objetivo. Por lo tanto, no se es incoherente si se camba la actitud (estrategia) ante las elecciones, si se hace con el objetivo de reimplantar la democracia.

Que así se reconoce a Maduro. Falso, nada que ver con explorar rutas previstas en la Constitución.

Que para votar hay que forzar condiciones electorales. Muy cierto, ese es el juego.

Plausibles

¿Es posible una invasión? ¿Es posible que el gobierno renuncie como consecuencia de las medidas económicas? La respuesta es no.

¿Entonces?... Guaidó está explorando la vía electoral. Sin duda un antídoto contra el marasmo.

Nuestras armas son la Movilización y la Unidad. No hay otras. Y la lucha es por las condiciones.

Tres Tramos

La ruta electoral es clara.

Gobernadores y alcaldes. Revocatorio y Presidencial.

No sabemos qué Acuerdo emergerá de las negociaciones. Ni siquiera si emergerá.

Muchos partidos se organizan. Carlos Ozcariz asomó una idea que mueve a la gente y promueve la Unidad: elecciones primarias para los cargos. Así se movilizaría a la población y emergerían los liderazgos. ¿Se ganará o se perderá? Depende de las condiciones, de la organización y del número de votantes.

El siguiente tramo es el Revocatorio. Está en la Constitución y equivale a una elección presidencial. Apenas quedan seis meses para solicitarlo. O sea, ya.

Hay que jugar adelantado y caribe. Llamar observadores internacionales de alto nivel para que estén presentes desde la recogida de la primera firma. Consolidar un equipo de comunicaciones que coloque en primer plano nacional e internacional este proceso, y para evitar que sea suspendido por cualquier leguleyismo, como el anterior.

Con más del 70 % de la población que no soporta al gobierno, se debería ganar el Revocatorio.

En este momento, no lo dude, es la manera más plausible de recuperar la democracia.

Y paralelamente debe haber un líder unitario presto para las elecciones presidenciales, que serían casi inmediatas.

¡Ah! y debe compartirse con la población un programa inicial de gobierno. Porque no se trata de ganar el Revocatorio, sino de hacer que Venezuela se mude de este infierno socialista.

Qué esto es muy difícil. Sí, requiere voluntad y Unidad de los líderes. Requiere organización. Requiere valentía. Eso sí, tiene más probabilidad de poder, que quedarse en la casa sin meta ni concierto.

Es hacer las cosas de manera diferente para lograr resultados diferentes.

¿Qué podemos perder el Revocatorio? Sí. Si es con trampa, habría que protestar hasta lo infinito para hacer valer los derechos. Pilas y guáramo.

Si se perdiera fuera en buena lid, lamentable. Tocaría seguir organizados hasta las presidenciales. Ya quedarían dos años. ¿Qué es mucho tiempo? Ya llevamos más veintidós años de gobierno. La ruta ha sido larga. El 1ro de febrero de 2026 el régimen igualaría en longevidad al de Juan Vicente Gómez. Una generación perdida.

¿Alcanzarán ese triste récord? De nosotros depende. O seguimos padeciendo esta condena, o logramos la salvación nacional.

Es la hora del pensar profundo. De buscar caminos plausibles. Cero lumpias. Foto: BBC