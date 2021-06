Rafael Gallegos: Auge, caída de PDVSA... y ¿El remate?

PDVSA: AUGE, CAÍDA Y … ¿REMATE?

Cuando se nacionalizó Pdvsa, el manejo pulcro, gerencial y apolítico que le dio el gobierno fue una sorpresa para algunos. El presidente era un general e ingeniero de MIT que venía de presidir la CVG, Rafael Alfonzo Ravard. Lo acompañó en la dirección un equipo de primera línea. CAP les comunicó al general y a otros directivos que cualquier intromisión de los partidos en la gestión de la empresa, se lo informaran directamente para tomar drásticas medidas.

Esta actitud del gobierno, aunada a la inercia gerencial de las transnacionales y al hecho que la industria petrolera estaba integrada en buena parte por venezolanos capacitados, permitió construir una Pdvsa exitosa.

La trayectoria de Pdvsa a lo largo de estos años se puede clasificar en diversas etapas:

AUGE (1976 - 1998)

Se lograron resultados como:

- Cambio de Patrón de Refinación … reconversión de las refinerías venezolanas que para las transnacionales eran productoras de residuales. Se incrementó la obtención de gasolina desde 15 % hasta 45 % del volumen de petróleo procesado. Así se generaron 200.000 barriles diarios adicionales de gasolina.

- Fusión operacional y administrativa de las refinerías de Amuay, Bajo Grande y Cardón…, resultando el Complejo Refinador de Paraguaná (CRP), permitiendo el intercambio de productos, optimización de operaciones y maximización de valor agregado.

- Internacionalización del Petróleo… a objeto de colocar nuestros difíciles crudos pesados en los centros de consumo más importantes del mundo. De la vaca a la boca. Para ello se compraron activos de refinación, comercialización y almacenamiento en Europa y Estados Unidos.

Como resultado de estos proyectos, la capacidad de refinación de Pdvsa pasó desde 1,1 hasta 3,1 millones de barriles por día en Venezuela y el extranjero, se incrementó la producción de gasolina en el país y se aseguraron mercados para el crudo pesado. Cabe destacar que sin el control sistémico del negocio que dio el proceso de nacionalización, estos proyectos no se hubieran podido adelantar.

Igualmente se sintetizan otros logros:

- Desarrollos de la Faja Petrolífera y de áreas nuevas en Monagas y de Apure… generaron más de un millón de b/d.

- Orimulsión… para captar mercados de combustible en plantas eléctricas del mundo, sustituyendo al carbón de manera más limpia y eficiente.

- Proyecto Criogénico… separación y licuefacción del gas, que anteriormente se arrojaba a la atmósfera en alta proporción.

- Condominio Jose … infraestructura para operaciones de procesamiento de crudo, de gas y múltiples actividades petroleras.

- Explotación de gas Costa Afuera… Ya avanzaban el Proyecto Cristóbal Colón mar afuera en oriente. También se adelantaban proyectos en occidente.

- Intevep… centro de investigación venezolano de nivel mundial. Desarrollóe Orimulsión, HDH , entre otros logros científicos y tecnológicos.

- CIED… dirigió proceso de adiestramiento de la industria desde la operación hasta la gerencia. Premiada como la Mejor Universidad Corporativa del mundo.

- Responsabilidad Social Corporativa…para desarrollo de comunidades aledañas a la industria.

- Apertura Petrolera

o Campos Maduros… inversiones privadas que generaron más de 500.000 b/d.

o Ganancias Compartidas… exploración de 14 áreas prospectivas sin desembolsos por parte de Pdvsa, recibiendo adelantos en divisas, y el requerimiento de compartir las ganancias de la explotación. De haberlo desarrollado la estatal por su cuenta, hubiera costado miles de millones de dólares y tardado quizás 20 años.

o Asociaciones de la Faja… instalación de cuatro mejoradores que procesaron más de 500.000 b/d de crudo.

En poco más de 20 años y con venezolanos, Pdvsa se convirtió desde una empresa “saca tubos”, en un emporio energético. Y por el redimensionamiento de los precios del a partir de los setenta, se comenzó a generar pingues ingresos. Lo cual es buena noticia.

Sin embargo, los gobiernos no utilizaron los ingresos estratégicamente y en pocos años estos se transformaron en deuda, inflación, facilismo y decadencia moral. Aspectos que abrieron paso al chavismo, que inició la increíble destrucción de la empresa. El triunfo empresarial de Pdvsa está a la vista.

En resumen:

1.- La nacionalización fue exitosa. De saca tubos a emporio energético. Por cierto, hoy es irrepetible, las circunstancias son otras.

2.- Los gobiernos no estuvieron a la altura en el manejo de los ingresos. La pobreza se triplicó en veinte años. Ni de lejos se administró la “abundancia con criterio de escasez”.

3.- El país comenzó una decadencia en múltiples aspectos que no pudo ser revertida por el “paquete” de CAP, y fue capitalizada por el chavismo.

4.- Eso de ninguna manera quiere decir que Pdvsa estaba condenada a su destrucción, ni que la nacionalización fue un fracaso… ni de lejos.

Pdvsa fue destruida “estratégicamente”, dentro del modelo cubano Lobo Feroz: para comerte mejor y permanecer por siempre en el poder. Antes del chavismo era una empresa exitosa y perfectible, que con creciente capital privado estaba incrementando su producción hasta casi 6 millones de barriles, que hubieran convertido a Venezuela en el cuarto productor petrolero del mundo.

CAÍDA (1999- HOY)

Durante la campaña de Chávez se habló que Pdvsa era un estado dentro del estado, y se desarrolló una injusta campaña de “las colitas de Pdvsa”, entre otros aspectos que buscaban desprestigiar a Pdvsa y a sus trabajadores, que eran catalogados de pitiyanquis.

Cuando asumieron el gobierno, se inició la politización de la empresa y se tomaron medidas como unificar bajo una misma persona el Ministerio respectivo con la presidencia de Pdvsa, lo que equivalía a “pagar y darse el vuelto”.

En el año 2003 despidieron a más de 20.000 técnicos y gerentes, provocando una irreversible decadencia. Luego el presidente Rafael Ramírez les dijo a los trabajadores que todo se lo debían a Chávez y que tenían que ser rojo- rojitos…

Confesión de parte: Yo provoqué el paro, tenía que tomar esa colina que era Pdvsa…

Pdvsa se transformó desde una empresa petrolera con contenido social, en una empresa social con algún contenido petrolero… fue desvirtuada.

La destrucción de Pdvsa no fue un error del chavismo, fue adrede: destrucción estratégica. El modelo de gobierno no podía contar con una empresa productora de 6 millones de barriles. Eso generaría riqueza y alternabilidad… y eso, no lo aceptan los movimientos comunistas.

Expropiaron contratistas en el lago, “nacionalizaron” la faja, hicieron una Ley de Hidrocarburos limitando las inversiones en empresas mixtas, multiplicaron el personal y la deuda … poco a poco fueron desmontando a la “segunda empresa petrolera del mundo” hasta llegar- hay que decirlo- a este increíble escombro. La corrupción fue tan gigantesca, que ellos mismos se metieron presos. Acepto debate de altura.

Los resultados de la Pdvsa llamada roja, y el impacto en la sociedad a este año 2021:

-Refinerías desmanteladas… no por “guerra económica” sino por desidia, desprofesionalización y “rojismo”.

- Producción de menos de 500.000 barriles por día, versus 3,3 millones antes de la “revolución” y vs casi 6 millones que debería estar produciendo hoy. Y nada que ver con ningún Bloqueo.

- Pérdida de Seguridad Energética… Hoy el venezolano no dispone adecuadamente de gasolina, gas, gasoil … electricidad, en el país con “las mayores reservas de petróleo del mundo”.

- Pérdida de Seguridad Alimentaria … Como consecuencia de la escasez de divisas y la emisión de dinero inorgánico provocaron (ellos, el gobierno) esta hiperinflación que nos conduce a la primera hambruna petrolera de la historia, con sueldos y pensiones son … de indigentes.

¿Lesa humanidad?, usted dirá.

¿REMATE?, HOY

Luego de expropiar, limitar capitales, no cumplir con sus planes de inversión en las empresas mixtas, ni con pagos de los contratistas, han llevado a Pdvsa a la inopia. La increíble destrucción de la empresa los convirtió en un gobierno sin recursos. Hay que aclarar que no es como dicen ellos, que superaron la renta petrolera. No… acabaron la renta petrolera, que es diferente. ¿Gobernantes ricos y gobierno pobre?

Ahora buscan negar lo que han sido durante estos años. Los socialistas requieren del “oprobioso” capitalismo para reactivar a Pdvsa. Hicieron una Ley Antibloqueo con la intención de asegurarle a los capitalistas de los imperios (como si estos no supieran de sus desmanes) que lo que inviertan, les dará ganancias.

Pero el capital no tiene patria, y menos amigos. Los inversionistas requieren más allá de una ley, hábitos. Claro si no son socios de “maletín”, ni aventureros de toda especie.

Antes de colocar sus divisas, los capitalistas (serios), requieren garantías: que no serán insultados como en el pasado, ni les cambiarán leyes obligándolos a demandar como en el pasado, que les cumplirán los pagos como no hicieron en el pasado, etc., etc., etc.

Nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que piden todos los capitales en todo el mundo, con el agregado que requieren un acto de contrición de esta “revolución” - con muestras de sincero arrepentimiento - más allá de una Ley Antibloqueo, porque el papel lo aguanta todo.

Y si el gobierno “revolucionario” no cumple las expectativas, los inversionistas se van con su música (dólares) a otra parte. Impresionante como gobierno solicita inversionistas por, dígame usted … más de 70.000 millones de dólares… a puerta cerrada.

Qué distinto cuando la “derecha” hacía sus procesos de inversión petrolera por televisión para que los viera todo el mundo,

Como los tratos con los inversionistas son “confidenciales”, tenemos derecho a dudar de la transparencia de esas confidencias. Es más, a exigir transparencia.

¿Estarán rematando a Pdvsa? Recuerdo a un político que una vez me dijo: Rafael, a este paso le rogaremos al capital internacional que venga a invertir en Pdvsa y haga lo que quiera…

Tal vez la quilla financiera hace que el gobierno plantee que está dispuesto a negociar con la oposición. Cambio sanciones por democracia – les dice Biden.

¿Nos estaremos convirtiendo en líderes del pepeganguismo petrolero?

Venezuela merece una industria petrolera de primera, que sea capaz de contribuir a la construcción de un país de primera. Foto: Pixabay

¡Hasta cuándo!