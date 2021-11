Rafael Gallegos: El ‘autosuicidio’… y el referendum revocatorio

Observando los resultados de las elecciones regionales y locales del 21N, lo único que se nos ocurre es parafrasear a Carlos Andrés Pérez y su “autosuicidio”. La oposición sale derrotada, con notoria minoría en gobernaciones, alcaldías, diputaciones y concejalías. De haber asistido al proceso unida y con mensajes claros, hubiera logrado resultados espectaculares y definitorios.

LA RANA ¿DORMIDA?

Cuba para navegar sobre la miseria de su pueblo, ha impuesto una férrea dictadura de más de sesenta años. Fusilamientos, cárcel, exilios, cero en libertad de prensa. Expropiación de los medios de producción. Elecciones con un solo partido donde el gobierno dizque tiene el 98 o 99 % de los votos.

Nicaragua, aprovechada alumna de la revolución cubana, acaba de realizar unas elecciones donde el dictador Daniel Ortega – émulo de su enemigo Somoza- y su señora vicepresidente, para “ganar” las presidenciales encarcelaron a todos los candidatos opositores con cierta opción.

En cambio, en Venezuela, la “revolución” para mantenerse en el poder usa herramientas de lo más sofisticadas. En lugar de encarcelar a los opositores con chance electoral, los inhabilita. Cambia arbitrariamente (“expropia”) y de un plumazo la dirección de los partidos. Utiliza a su antojo la propaganda en los medios, así como los recursos del estado.

Además, como los buenos líderes de montoneras que dicen que las armas las tiene el enemigo, el gobierno estimula y utiliza las rencillas, enemistades, miopía y diferencias irreconciliables de los opositores, para beneficiar sus resultados. Estos, asisten peleados y separados a las elecciones. Divide y vencerás. Y aunque usted no lo crea, vencen. Da la impresión de que el “pueblo” estuviera muy feliz con los sueldos y pensiones indigentes, con los hospitales desguarnecidos, los colegios y universidades desvencijados, la hiperinflación… el hambre. ¿Costumbre? ¿Masoquismo?

La “revolución” guarda las mínimas apariencias democráticas. No ha necesitado llegar a los extremos del totalitarismo cubano para retener el poder. ¿El Zorro contra el Sargento García?

Un “logro” de la “revolución” que seguramente envidian sus pares: ganan elecciones siendo minoría y en un país donde nadie los quiere. Tal vez el secreto sea que hirvieron la rana durante años hasta que esta, plácida, se durmió. ¿Sancochados habemus?, o más bien deberemos parafrasear a Napoleón cuando dijo que China era un gigante dormido: Venezuela es una rana dormida.

¡Despierta!!!

SIN ECHARLE LA CULPA A MADURO…

La responsabilidad de los resultados del 21N son internas. No son consecuencia de la “revolución”. Por supuesto que esto no quiere decir que no hubo un ya rutinario y abusivo ventajismo. O que el CNE no dio la talla para cerrar las mesas a las seis de la tarde como esperando a los autobuses del gobierno. O el lamentable espectáculo de Barinas con recuentos que en lugar de aclarar oscurecen. El informe de la Unión Europea es muy claro y certero.

Pero el archipiélago de la oposición es muy triste. Se perdieron muchas gobernaciones y alcaldías. La Unidad hubiera revertido el resultado. ¿Los responsables?, los líderes políticos. No hay excusas.

Hay que agregar que algunos líderes fundamentales no llamaron a votar, mientras sus partidarios eran candidatos. Así estimularon la anomia y el desinterés en la ciudadanía, que se reflejó en muy alta abstención. Lo contrario hubiera significado un arrase, y otro sería el panorama político del país.

Tampoco hay un mensaje claro que le explique al país, la necesidad qué la oposición llegue a Miraflores. O el plan de gobierno. La explicación de los beneficios de votar. Mensajes que le hagan sentir a Juan Pueblito que requiere urgentemente un nuevo modelo de país para que su hijo coma, se eduque, y para que él tenga ingresos suficientes y vida digna. Muchos líderes no ejercieron su rol… se solicitan 'rómulos betancoures'.

LA HORA DEL REVOCATORIO

La oposición perdió muchas oportunidades el 21 N; pero en el balance, a pesar de la alta abstención y sin el voto de la diáspora, superó ampliamente la votación nacional del PSUV. Y eso, es muy positivo. Confirma los estudios que revelan que la oposición al gobierno es mayoría en alta proporción. Situación que el liderazgo opositor no ha logrado capitalizar.

A partir de enero de 2022, la ley permite solicitar el Revocatorio. Si se da el evento, el triunfo es probable. Seguramente se revertiría la abstención y habría una avalancha de votos para revocar a Maduro.

Si se da el evento… pero he ahí el quid del asunto. El gobierno hará lo imposible para no contarse. Por ello, hay que desarrollar una estrategia para que el revocatorio sea un hecho. Nos atrevemos a proponer puntos de esa estrategia:

1.- Reunir al liderazgo tras el objetivo de triunfar en el revocatorio presidencial.

2.- Exigir en las negociaciones de México, que el gobierno no obstaculice el revocatorio.

3.- Buscar equipo de observadores internacionales para que hagan presencia a lo largo de todo el proceso.

4.- Facilitar el voto de la diáspora.

5.- Realizar de elecciones primarias para elegir al candidato unitario a la Presidencia de la República, luego del revocatorio.

6.- Elaborar y comunicar un programa de emergencia con las primeras medidas del nuevo gobierno.

7.- Hacer sentir a la ciudadanía, la imperiosa necesidad de ganar el Revocatorio para mejorar su calidad de vida.

El revocatorio es constitucional, posible y necesario. Una gran oportunidad. Somos más y tenemos razón. ¿Entonces? Foto