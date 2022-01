Rafael Gallegos: Es un supuesto negado el millón de barriles de petróleo diarios

En el artículo anterior profetizamos que: “Para quedar bien con la publicitada promesa de llegar a un millón de barriles este año, nada de raro tendría que el gobierno le diga al país muy orondo y en cadena nacional el 31 de diciembre, que la producción petrolera llegó a meta prometida de un millón de barriles por día”.

Y acertamos, aunque en fecha diferente y sin cadena oficial. El gobierno, en lugar de obsequiar al “pueblo” con el millón de barriles diarios como un presente de año nuevo, lo hizo una semana antes, en Navidad. Como si fuera un regalo que trajo el Niño Jesús.

Previamente habían profetizado 1,5 millones de barriles para finales de 2021. Una profecía móvil, ya que, sin explicación de ningún tipo y sin darles pena, tumbaron medio millón de barriles y dejaron a la profecía en un millón. Y esa cifra … no podían cambiarla. Cuestión de honor. No podían aceptar que no llegaban al millón, ¿Qué dirían las amistades? Por eso la orden fue: un millón de barriles Sí o Sí.

Sin certificación de entes externos, sin taladros suficientes, con la infraestructura destartalada, sin inversiones… milagro petrolero. ¿A qué santo de la “revolución” irán a canonizar? Además, siguen estando ubicados cientos de miles de barriles por debajo de los números de la OPEP, que sí sabe de petróleo, porque es su especialidad.

¿A quién creerle?

No es la primera vez que el gobierno hace enfoques teológicos en materia petrolera. Ya el general Quevedo profetizó elevar la producción en un millón de barriles, y más bien la bajó en un millón.

El plan “Siembra Petrolera”, predijo casi que llegarían a casi seis millones de barriles hace unos años. No hay excusas para que, en lugar de llegar a esa meta, hayan decaído hasta vergonzosos mínimos de producción. Menos de medio millón. Al país “con las mayores reservas de petróleo del mundo”, lo rebajaron hasta décimo productor… de la OPEP. Algo así como que Miguel Cabrera bateara un promedio de 80. Redimensionaron la industria petrolera hacia su mínima expresión. Casi los alcanza Congo.

Por cierto, el gobierno quedó debiéndole a los ciudadanos la otra promesa: eliminar las colas de gasolina al finalizar el 2021. Claro, con las refinerías desmanteladas… solo “otro milagro más”, podría acabar con las colas.

En el supuesto negado que hubieran llegado al millón de barriles diarios, deberían aprovechar y elevar los sueldos mínimos, muy por debajo de los de Haití, ¿Qué tal? O las pensiones invisibles, con las que llenan la boca: “tenemos cinco millones de pensionados” … a dos dólares cada uno. Quince veces por debajo del nivel de pobreza crítica determinado por la ONU. Otra vez: ¿Qué tal?

Con el supuesto millón de barriles no habría excusas para no subir los sueldos de los empleados de Pdvsa, de lejos los peores pagados del mundo. La verdad, es que da pena decir otra vez: ¿Qué tal?

SERIEDAD SEÑORES…

El petróleo es un negocio serio. Incrementar la producción requiere de planes, inversiones, tecnologías, taladros, gente capacitada, socios de primer nivel y tiempo para estimar proyecciones. No es un negocio teológico que se alimenta de milagros. Ni acepta tarots, u horóscopos que adivinen la producción futura.

¡Ah!, y requiere sacar la mitología política de la operación. No hay petróleo rojito, ni técnicos camaradas, ni mercados revolucionarios.

Y, ojo, la recuperación de la industria petrolera va mucho más allá de llegar a un millón de barriles. Eso sería menos del 30% de lo que les entregaron los tan vilipendiados meritócratas de la república civil, cuando Pdvsa estaba catalogada como la segunda petrolera del mundo y producía crecientes 3,3 millones de barriles por día. O sea que, en caso de haber llegado al millón de barriles, les faltaría recuperar por lo menos el 70 % del daño que han ocasionado. Casi nada.

La destrucción de Pdvsa es total. Los deslenguados dicen que su mayor fuente de divisas es la venta de activos como chatarra. El gobierno merece un Guinness de Destrucción Corporativa. Recibieron una Pdvsa que iba enrumbada a los seis millones de barriles y hoy se jactan de llegar… a uno. Recibieron una empresa tres millones de barriles de capacidad mundial de refinación, ¿dónde están? Una Pdvsa que exportaba gasolina…

Para recuperar la industria petrolera hay que concentrarse en: seguridad jurídica, libertades económicas, conseguir inversiones de más de veinte mil millones de dólares al año, crear equipos con técnicos de primera, como los venezolanos que excluyeron injustamente de Pdvsa en 2002/ 2003; o como mucho petrolero venezolano de alta capacidad, a lo largo y ancho de Venezuela y del planeta, que simplemente, no quieren utilizar.

Levantar la industria petrolera no es cuestión de milagros, ni de profecías, ni de mentiras. Se trata de estrategia petrolera, de geopolítica, de gerencia de primer mundo.

De concentrase en el negocio. De dejar de imitar a los sabios bizantinos cuando en lugar de enfocarse en los enemigos que rodeaban los muros de Constantinopla, discutían intrascendencias como el sexo de los ángeles, las carcajadas del diablo o el tamaño de los pelos del pubis… y claro, les tumbaron los muros.

Muros que se convierten en inútiles y caen, como el Muro de Berlín, que cayó por ineficiente y demodé, y aunque usted no lo crea, nuestros compatriotas rojos se trajeron las piedras del muro… a Venezuela.

Crearon una Venezuela socialista, cuando ese era un fenómeno superado, que solo sobrevivía en los espantosos modelos de dominación Cuba y Corea del Norte.

Destruyeron a Pdvsa y ahora salen con cifras que ni de lejos compensan la caída de producción de casi tres millones de barriles diarios por muchos años… un Irán diario… y asoman espasmódicas alzas de producción que no certifica ningún organismo serio.

Nadie les cree. Ni ellos mismos. Pregunten... dentro de sus deteriorados muros. Foto