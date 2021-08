Rafael Gallegos: Estas son las hambrunas rojas comunistas

Las revoluciones comunistas hacen padecer a sus pueblos de hambrunas “en el nombre del pueblo”. Ejemplos sobran. Cinco millones de muertos ocasionó el llamado Holodomor en Ucrania los años 1931 y 32, como consecuencia de la colectivización forzada de Stalin. Muertos por hambre. Testigos hablaron de padres desesperados que se comían los cadáveres de los hijos y al tomar conciencia de ello se suicidaban. Cosas del padrecito Stalin, uno de los estandartes del comunismo.

O la hambruna del Gran Salto Adelante del camarada Mao en 1958, donde intentaron forzar la industrialización abandonando la agricultura y el resultado fue de millones de muertos por hambre (se habla de 30).

Y ni hablar de los neopanas de Corea del Norte, que más de una vez han sufrido hambrunas que siempre son auxiliadas por los “oprobiosos” capitalistas de Corea del Sur.

O en el comunismo cubano, que cuando se les desgastó el “martillo” soviético, se generó una severa crisis de alimentación, o sea de comida, o sea hambre, que la edulcoración del régimen llamó “período especial”. Por esos días se desarrolló una epidemia de neuritis ocular, que afectó a miles de cubanos y la conclusión de los médicos fue… falta de vitaminas.

En el socialismo del siglo XXI las cifras son terribles, se habla de diez millones de venezolanos que están por debajo de sus necesidades alimentarias. De 40 kilos de proteína por persona año que se consumían antes de la “revolución”, hoy se consumen 10. Igual sucede con la carne, bajó de 25 kilos per cápita año a menos de cinco. Por si fuera poco, el consumo de leche más bajo de América Latina. En “revolución” las cifras alimentarias del país “con las mayores reservas de petróleo del mundo”, se acercan a las de Haití. ¿Para eso era la “revolución”? Ojalá no nos convirtamos en la primera hambruna petrolera de la historia…

LA MESA DEL HAMBRE

Sería interesante que el gobierno se sentara a dialogar con el pueblo subalimentado. No digo negociar porque suena grotesco eso de negociar el hambre. Ese diálogo sería “democracia directa” tal como ha pregonado la “revolución desde sus albores.

Veamos:

Tengo hambre/ No, tú no tienes hambre, lo que estás es confundido/No, tengo hambre/¿Y qué haces con los CLAP?/ Me llega cada vez que San Juan agacha el dedo/No seas grosero/ Es la verdad/ ¿Y le has planteado esa falla a tu UBCH?/ Me canso/ ¿ Y qué te dicen?/ Que tú sabes el bloqueo, la guerra económica, la inflación/ Cierto, estamos asediados, tienes que comprender y sacar fortaleza, tú eres parte de un heroico pueblo…/sí, soy heroico pero tengo hambre/ ya te expliqué que eso no es hambre, no te dejes confundir por las oposiciones…/… Ah sí, es mareo/ Exacto, es mareo, no es hambre, que te quede claro/ Eso le explicaré a mi hijo cuando esta noche me diga llorando papá tengo hambre, hoy casi no he comido: hijo tú no tienes hambre lo que estás es mareado…/ … llámalo como quieras; pero hambre no es/ Esta mañana le tuve que dar a mi hijo la mitad de mi arepa/ Muy bueno camarada, eso se llama solidaridad, y ¿ de qué era la arepa? / ¿De qué?, de nada, de arepa/ Y usted, qué desayunó hoy?, ¿quesito, huevitos, leche, jamón? / Jem, jem, tú sabes queyo desayuno poco… / Pero qué desayunó… ¿arepa de arepa?/ Te dije que estoy a dieta/ Pero qué desayunó, cuénteme para saborearme / No chico, te pasaste, tú lo que eres es un conspirador, ¡Guardia!, llévese a este conspirador/ Caramba jefe no puedo llevármelo/ ¿ Como que no puede?, obedezca guardia es una orden / Jefe , es que este señor está como echado, flácido/ ¿Y qué es lo que pasó?/Que se desmayó/ Para el informe, guardia, ponga que se desmayó de la rabia y la malacrianza, no del hambre… es una orden/ Claro jefe pondré mareado por malcriado/ … y con tantos bonos que les mandamos, es que no administran bien…

CAUSAS y EFECTOS

Causas: No hay suficiente comida en la mesa de los venezolanos porque el gobierno dijo exprópiese, empresa cerrada empresa tomada, promovió las invasiones a las haciendas pistola al cinto, y de paso inundó el sistema de bolívares devaluados, destartaló (milagro al revés) a PDVSA, y se acabaron las divisas y los sueldos llegaron a los niveles más bajos de América, y destruyeron las refinerías y hoy no hay gasolina ni gasoil para trasladar los productos … toda una Cadena de No Valor…

Efectos: neveras vacías, dos comidas diarias si acaso, niños con menos talla que antes de la revolución, enfermedades, incremento de pobreza extrema…

Por cierto, en la lista de causas que llevaron a una economía con 25 % de empresas no están las sanciones ni el bloqueo, esas… llegaron cuando el mal estaba hecho.

Aclaramos estos detallitos, porque para encontrar soluciones el primer paso es determinar las causas.

EL MEDALLERO OLÍMPICO DE LA REVOLUCIÓN

- Desempleo… 59 % … ORO (Plata: Sudán con 29%)

- Nivel de salarios… 3 $... ORO

- Decrecimiento del PIB en los últimos años … 70%... ORO

- Inflación…. Miles %... ORO

- Diáspora… 5 o 6 millones… PLATA (Oro: Siria)

- Desnutrición…. Diploma Olímpico.

¿A quién se dedicarán tantos premios? A este paso de vencedores, Venezuela… campeón olímpico en 2024. Foto