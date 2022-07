Rafael Gallegos: ¿Qué parte de la 'u-ni-dad' no entendemos?

Cansa escribir y pregonar acerca de la necesidad de la Unidad de la oposición para enfrentar el proceso presidencial que se avecina. Ya debería haber un Frente Unitario que, además de organizar elecciones, cree conciencia acerca de las causas y soluciones de tanto problema, como por ejemplo la inflación, la propaganda pretende que celebremos la cifra 200 o 400 % anual… ¡una barbaridad! O las pensiones, que siguen siendo de hambre (30 $ versus más de 300 necesarios), y que han ennegrecido los años dorados de los venezolanos. O de las causas y soluciones a los pésimos servicios, al Metro, a los pasaportes, las cédulas y etc.

Un Frente Unitario que le explique al país que el origen de la destrucción nacional no está ni en las sanciones, ni en el bloqueo, sino en los ya lejanos “exprópiese” que minimizaron la empresa privada… en el “millardito” que abrió una irrecuperable brecha en la necesaria autonomía del Banco Central… en el “récord de aumentos de sueldos” que desató el dinero inorgánico y la hiperinflación… en el pito y “gracias por sus servicios” que acabó con Pdvsa…

Qué le explique al 90 % de los pobres según Encovi, las causas de su pobreza y las maneras de superarla.

Un liderazgo – unitario- que sea capaz de crear conciencia y esperanza en la ciudadanía. Y que capitalice para las elecciones este 70% de descontentos.

Lo contrario es seguir en este archipiélago de líderes rodeados de agua por todas partes (y algunos … haciendo aguas por todas partes), y sentarse a esperar que Maduro “arrase” en el 2024, con 23% de los votos si acaso … ante por cinco o seis candidatos opositores.

¿Eso es lo que usted quiere para Venezuela?

¿ENTONCES?

Si está claro que ninguna fuerza opositora puede, por separado, ganar las elecciones.

Si está claro que en el 2015 se logró las dos terceras partes de la Asamblea por estar unidos.

Si está claro que unidos se gana las elecciones y separados se pierden.

Si está claro que todos los que quieren reimplantar la democracia en Venezuela comparten un programa mínimo de gobierno que incluye aspectos como libertades económicas y de expresión, recuperación de Pdvsa y construcción de una sólida industria petrolera, desarrollo de las eléctricas y de todos los servicios, promoción de políticas de emergencia destinadas a minimizar la pobreza, recuperación de los institutos educativos y hospitales… La restauración de la democracia mediante el desarrollo de elecciones libres y vinculantes. La descentralización del país…

Si está claro que hay un gran consenso de qué hacer con Venezuela, y que mientras la “revolución” siga en el gobierno, seguirá haciendo todo lo contrario y deshilachando a la nación…

Si todo esto está claro, ¿qué pasa?, ¿por qué no se reúnen los todos los líderes opositores?, ¿por qué no escuchan el clamor de los venezolanos? ¿Será que prefieren ser candidatos perdedores que presidentes, o que en realidad a algunos no les interesa llegar al gobierno?

No hay excusas. Es imperativo que se reúnan Guaidó, Rosales, Capriles, López, Borges, María Corina, Falcón, Andrés Velásquez, Álvarez Paz, Fernández, Delsa, Ramos Allup y Bernabé así como leen, los de Fuerza Vecinal, los de Lápiz, los de Copei y otros que se me escapen… todos los dirigentes … todos los partidos y además representantes de organizaciones ciudadanas.

Todos los que tengan como objetivo reimplantar la democracia.

Los que no tengan ese interés … que no acudan a la reunión, y quedarán como cómplices – conscientes o inconscientes- de la continuidad del gobierno.

¡Ah!, y que la reunión no termine hasta que haya humo blanco, que indique un Acuerdo Nacional que, inmediatamente pongan a la disposición de un país que lo espera con ansias. ¡Qué grandes fueron los políticos del Pacto de Punto Fijo, que entendieron que sin Unidad no había democracia posible!

La Unidad es la única vía. Eso lo sabe el gobierno, por eso Maduro se ríe cuando observa a opositores que se olvidan de criticar su gobierno, y se atacan entre ellos.

- Presidente, divida y vencerá – le piden sus ministros.

- ¿Para qué?, si ellos se dividen solos- es su respuesta.

Entonces, ¿queremos ser gobierno?, ¿o queremos vagar eternamente en el limbo de la oposición, el llanto, y las excusas?

Y usted querido lector, organícese, exíjales a los líderes la Unidad. No se quede cómodamente instalado, leyendo y criticando, mientras se nos diluye el país entre los dedos. Todos somos responsables.

Y de paso, o los líderes se unen… o dejarán de ser líderes. Muy simple, la historia… no perdona.

¿PRENDIÉNDOLE VELAS A UN OUTSIDER?

Si los líderes no conforman una Unidad inspiradora, podría aparecer un outsider. Ha sucedido en muchos países. Ellos no son ni buenos ni malos, simplemente son outsiders. La historia está llena de ellos: Rodolfo Hernández, Bolsonaro, Pedro Castillo, Larrazábal, Chávez, Adolfo Suárez, Macrom… hasta Churchill, que no estaba en ningún cálculo. Muchos son positivos y otros, nuevos mesías que resultan falsos profetas.

Lo que tienen en común, es que aparecen cuando hay vacíos…

GENTE DEL PETRÓLEO

Cumplen veinte años Gente del Petróleo y su gemela Unapetrol.

Veinte años con un digno pasado de lucha por la industria petrolera venezolana y por la democracia.

Expulsados por Chávez de Pdvsa. Y ahí comenzó este largo y desastroso declive de le empresa. ¿Refinerías?, ¿Gasolina, gas, diésel?, ¿producción de petróleo? ¿divisas para el país? … increíble la destrucción de Pdvsa.

La primera sanción no fue de Estados Unidos contra la “revolución”, sino de la “revolución” contra los venezolanos: la expulsión de 23.000 trabajadores de Pdvsa. Por allí se comenzó a descoser el país.

Veinte años de GdP y Unapetrol. De lucha, denunciando la destrucción, haciendo planes y educando para cuando toque recuperar a nuestra industria petrolera, y a Venezuela.

Gente del Petróleo y Unapetrol somos, más que nunca, la energía de cambio. ¡Y a mucha honra! Foto