Rafael Ramírez Carreño: El madurismo arremete contra Chávez en Barinas

Lo que sucede en el Estado Barinas, luego del desastre de las elecciones regionales pasadas, sigue arrojando elementos que desnudan la actuación del madurismo así como la profunda fractura que éste ha provocado en el seno del chavismo.

El pasado jueves 2 diciembre de 2021, en uno de sus acostumbrados monólogos de “aquí se hace lo que yo diga” Maduro arremetió contra el gobernador de Barinas Argenis Chávez, sin atreverse a nombrarlo cuando le achacó a él la culpa de la debacle del Chavismo en el Estado natal del Presidente Chávez al acusarlo de no haber estado a la altura de su responsabilidad como gobernador de ese Estado, y de cultivar el vicio de la indiferencia ante los problemas de su propio pueblo.

De esta forma, vuelve Maduro a utilizar el eterno recurso de evadir la responsabilidad que tiene en la grave crisis política, económica y social del país, así como en la destrucción del legado y obra del presidente Chávez. En un discurso altisonante Maduro fustiga al saliente gobernador acusándolo de incompetente y de haberse desentendido de la suerte de su pueblo para luego, con su acostumbrada retórica de “salvador”, reclamar a otros el desastre en el que su gobierno ha sumido a el país y que se traduce, irremediablemente, en sucesivas derrotas políticas que no pueden ocultarse, a pesar de las trampas y triquiñuelas del madurismo.

En su reclamo a Argenis Chávez, Maduro habla como si él no tuviese nada que ver en el colapso de la economía, la pobreza generalizada y el caos en el que está sumida Venezuela. Maduro se lava las manos y hace renunciar a Argenis Chávez a la Gobernación del Estado, achacándole, de manera desleal, indigna e injusta, la derrota política sufrida en Barinas.

Acá hay que salir en defensa de Argenis Chávez, porque el hermano del presidente Chávez está siendo atropellado por el madurismo que lo hace responsable de una derrota causada por la pésima gestión de Nicolás Maduro al frente del gobierno.

No conozco el desempeño de Argenis Chávez al frente de la gobernación de Barinas, pero es lógico que su gestión y la del resto de los gobernadores, ha estado signada por el desastre del gobierno de Maduro: la grave crisis económica, la carencia de bienes esenciales, el colapso de los servicios públicos, la pobreza generalizada, la exclusión social provocada por el paquetazo y las políticas de Maduro constituyen un pesado fardo para cualquier gobernador, más aún si se trata de Estados pobres como Barinas, donde no existen actividades económicas, ni intereses relevantes, más allá de la actividad agropecuaria de un país donde no se produce nada.

Resulta injusto y desproporcionado achacar a Argenis Chávez la derrota en Barinas, más aún cuando el gobierno de Nicolás Maduro suspendió y/o abandonó todos los planes y proyectos, contemplados en el Plan de la Patria, que había iniciado el presidente Chávez en ese Estado con el objetivo de sacarlo del aislamiento económico en que se encontraba. El programa de la Revolución Bolivariana fue abandonado por el madurismo y las consecuencias de esta traición se continuará sintiendo en el país y la seguirán pagando el pueblo pobre y Chávez.

La situación en Barinas era previsible, el Estado natal del presidente Chávez tiene un simbolismo enorme tanto para el Chavismo, como para la oposición. La candidatura de Superlano se produce gracias al indulto de Nicolás Maduro otorgado a cerca de 100 prominentes líderes de la oposición como parte de sus acuerdos y la promesa de “coexistencia” de esta última con el madurismo. Esta era una derrota anunciada y el madurismo, a pesar de la relevancia política de Barinas, no hizo nada para apoyar a Chávez en el Estado.

Todo ha sido muy irregular, luego de que el presidente del CNE, dio en el primer Boletín ganador a Argenis Chávez, anunciaron que revisarían los resultados –cosa que no hicieron ni en Apure, ni en Táchira, a pesar de situaciones similares y se impuso el silencio sobre los resultados definitivos, después vinieron las carreras, trampas y triquiñuelas de último momento. La actuación del Plan República –reteniendo las actas de totalización de votos, al mejor estilo adeco– y la sentencia de la sala electoral del TSJ –extralimitándose en sus atribuciones al desconocer el propio indulto de Maduro a Superlano– desenmascararon la falta de transparencia del proceso electoral y la ausencia del Estado de Derecho en el país y la falta de independencia de los poderes públicos.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea ya denunciaba, en su primer comunicado respecto al desarrollo de las elecciones, "la falta de independencia judicial y el irrespeto al Estado de derecho", de inmediato la Misión de la UE fue acusada de “espía” por Maduro, y los miembros que aún permanecían en el país fueron expulsados por orden de la cancillería.

Diosdado, luego de la renuncia forzada de Argenis Chávez y en una absoluta falta de respeto por los Chávez y la militancia del Estado Barinas, anuncia que el nuevo candidato a la gobernación por el PSUV, lo designará el mismo Nicolás Maduro, ¡increíble! Según Maduro, Argenis Chavéz no sería capaz de derrotar ni a Superlano ni a su esposa, por ello necesita colocar a “otro” candidato y sacarse de encima al hermano del presidente Chavez.

A este atropello e imposición respondió Argenis Chávez en solitario con un modesto tuit, sin nadie que lo acompañara o defendiese su posición. Todos esperábamos que al menos Adán Chávez, quien continúa como embajador en Cuba, dijera algo en defensa de su hermano o que él asumiera la candidatura para sacar la cara por los Chávez en el Estado natal del presidente Chávez, su hermano. Todos esperábamos que se fuera con su morral y regresara al seno del pueblo, a reivindicar la imagen y obra de nuestro Comandante y movilizar al pueblo de la Batalla de Santa Inés.

Pero es justamente a esto a lo que teme el madurismo, ellos temen que se levante el pueblo de la Batalla de Santa Inés, porque si se levanta el pueblo de Chávez, el del 13 de abril, el de la derrota del Sabotaje Petrolero, el pueblo que colmó las 7 avenidas, ese pueblo no se va a detener hasta sacar de Miraflores a los mercaderes que han vendido a Chávez por un puñado de dólares.

Por eso el madurismo recurre a Arreaza, personaje oscuro, taimado, oportunista, que ha usufructuado del poder utilizando su pasada relación con una de las hijas del Comandante Chávez. Aunque –dejando aparte los temas personales, donde Arreaza queda muy mal parado–, si vamos a medir a las personas por su posturas, trayectoria y ejecuciones, habría que decir que Arreaza antes que Chavista es madurista, es decir, un contrarrevolucionario. Es uno de los personajes que más daño le ha hecho al Chavismo y a la Revolución Bolivariana. Desde su posición como vicepresidente de Maduro actuó no sólo para falsear y sustituir el Plan de la Patria de Chávez, sino también para arremeter y desmantelar el equipo de gobierno que acompañó al Presidente Chávez, colocando al frente de todas las instituciones y empresas del Estado a operadores políticos contrarrevolucionarios e incapaces, pero incondicionales con Maduro y con lo que “Nicolás diga”.

Pero el madurismo ha demostrado fehacientemente que prefiere entregar el país a la derecha o la Patria a los intereses transnacionales antes que permitir que el Chavismo se mantenga o se recupere, necesita impedir que las posiciones a favor del socialismo sean hegemónicas en el gobierno o en el país, y para esto necesita destruir la obra del Chavismo y propiciar el avance de la reacción política en todos los espacios. Así sucedió en el PSUV, en las Gobernaciones, en PDVSA, ministerios, empresas e instituciones. El madurismo prefiere entregar el país, antes de que vuelva el Chavismo.

Existen fuertes incongruencias entre el discurso y las acciones del madurismo en relación al caso de Barinas, las cuales nos permiten hacer otra reflexión: si Argenis Chávez no perdió en Barinas, entonces ¿por qué lo hacen renunciar?, y si lo hacen renunciar porque no es capaz de defender a la Revolución en el Estado, entonces ¿por qué no RENUNCIA Maduro, incapaz de defender la Revolución en el país?

Las mismas razones que esgrime el madurismo para obligar a renunciar al gobernador Argenis Chávez son aún más válidas para obligar a renunciar a Nicolás Maduro a la presidencia, o para REVOCARLO.

Lo he dicho en innumerables artículos y entrevistas –y esto ha sido la causa de la persecución y el ensañamiento en mi contra–: Nicolás Maduro ha traicionado el legado y la obra del presidente Chávez, ha destruido al país y empobrecido al pueblo, entre su incapacidad y su política de derecha ha demolido la Patria Soberana y ha acabado con las conquistas económicas, políticas y sociales que conquistamos durante la Revolución Bolivariana, desmovilizando al pueblo y colocando al país, en medio de su desesperanza, al borde del advenimiento del fascismo y de un retroceso enorme en las posibilidades de existencia del Chavismo.

Al haber abandonado y traicionado el camino de Chávez, Maduro se convirtió en mayor enemigo del pueblo, en su verdugo, en el Herodes de la Revolución Bolivariana y su permanencia en el poder abrirá –tarde o temprano– las puertas a una regresión, un retroceso terrible en nuestras posibilidades de tener una patria soberana. Por eso insisto: a Maduro ¡HAY QUE REVOCARLO!, hay que hacerlo antes que el daño sea mucho mayor, hay que impedir que siga entregando el país y apuñalando la Patria.

Vaya toda mi solidaridad con Argenis Chávez y demás miembros de la familia Chávez, ojalá todo esto sirva para entender la naturaleza cruel y desleal del madurismo, ayer arremetieron en contra de nosotros, los ministros del Presidente Chávez, hoy arremeten contra la familia y el legado de nuestro querido Comandante y lo hacen en su propio Estado.

Tenemos que hacer una profunda reflexión política sobre todo esto y asumir de manera impostergable, urgente, la recuperación del legado de Chávez, la esencia del Chavismo radical, revolucionario, socialista, y profundamente humano, para salir de Maduro e iniciar la reconstrucción de la Patria, antes de que sea demasiado tarde. ¡Volvamos al camino de Chávez!

(Foto: Instagram)