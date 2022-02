Rafael Ramírez: El caso de Álex Saab es un balde de agua fría para el madurismo

El desarrollo del caso del empresario-agente del gobierno sigue revelando hechos que dejan en evidencia la esencia del madurismo, sus valores, principios, métodos y "secretos" entre los cuales, se mueve y florece la nueva élite que se ha apropiado del país para saquearlo y dejarlo en ruinas.

Resulta que el Juez Federal norteamericano Robert N. Scola, quien lleva el juicio del agente del madurismo ante el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito de Florida, ordenó develar documentos que REVELAN de manera clara e indubitable, que Álex Saab ha sido colaborador e informante de agencias norteamericanas; entre ellas, la DEA y el FBI. El HÉROE DEL MADURISMO, el "titán" en la lucha en contra del imperialismo –como dice la propaganda del gobierno–, el "diplomático", el "agente" que lucha contra el "bloqueo", además de un empresario madurista, que se ha hecho multimillonario con el dinero del pueblo, es, nada más y nada menos, que un VERDADERO AGENTE NORTEAMERICANO.

La noticia, transmitida por la agencia AP, en la cual el periodista Joshua Goodman tuvo la precaución de anexar la transcripción del juicio, NO DEJA DUDA ALGUNA de la colaboración del agente del gobierno con las autoridades norteamericanas, relación que comienza el mismo año 2016 en Bogotá e incluye encuentros, declaraciones, grabaciones y videos; e incluso, –algo verdaderamente desconcertante–, la transferencia realizada por el "diplomático" mediante tres operaciones bancarias desde sus cuentas a las cuentas de la DEA, por la suma de 10 millones de dólares mal habidos. Es decir, el empresario Álex Saab, en ese momento, ya había establecido un acuerdo de cooperación con la Administración Antidrogas Estadounidense (DEA), que luego incumplió, razón por la cual, fue detenido en Cabo Verde.

La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el madurismo. Al héroe del gobierno, al hombre de Maduro, al ícono, la referencia que el madurismo construyó gastando grandes sumas de dinero en propaganda, las más grandes campañas en twitter, pintas, series, videos, agresivas campañas comunicacionales, se comparaba al empresario con los héroes del país, llegando al descaro de hacerlo hasta con la figura del Presidente Chávez. A este empresario-traficante, le han hecho "libros", eventos y foros, lo transformaron en un "héroe", por quien han roto lanzas, Maduro, Diosdado, Jorge Rodríguez, Arreaza y una pléyade de palangristas y aduladores de todo el gobierno y sus medios de comunicación-propaganda.

El gobierno, como siempre acostumbra cuando sucede algo que amerita una respuesta clara y contundente, desconcertado y atónito ante la noticia, guardó silencio. Más tarde, saldría Jorge Rodríguez para hacer el papelón de negar lo obvio, utilizando el insulto a diestra y siniestra para desviar la atención y confundir. El presidente de la Asamblea Nacional, en sus típicas poses de cinismo –propias de quien cree que el que lo escucha es pendejo–, niega la relación del empresario-diplomático con las agencias norteamericanas; y, envilecido como nunca, insulta y acusa para tratar de refutar al propio abogado defensor del Álex Saab, el cual, de acuerdo con las transcripciones del mismo juicio, implora al juez que no publique los elementos que descubren la colaboración del empresario-diplomático con la DEA, porque la vida de la familia de Saab en Venezuela corre peligro, pues el gobierno de Maduro actuaría en contra de ellos como represalia.

Pero las cosas siguen enredándose cada vez más para el gobierno, el defensor de Álex Saab, David B. Rivkin, en carta pública dice –dejando muy mal parado a Jorge Rodríguez–, que el gobierno de Maduro ESTABA AL TANTO de la colaboración del empresario-diplomático con las agencias norteamericanas.

Lo importante de estos documentos y comunicaciones, que forman parte del juicio, radica, en que allí no se puede mentir. Ni los abogados ni los fiscales lo pueden hacer, so pena de incurrir en perjurio, porque mentir tiene consecuencias directas e inmediatas.

Ahora, resta esperar la desclasificación y publicación de estos documentos, grabaciones y videos, los cuales seguirán removiendo aún más la podredumbre sobre la cual se basa el madurismo, la catadura moral de sus héroes y de sus personajes más emblemáticos, esos que han sostenido con su dinero corrupto a este gobierno infame, los mismos que se han apropiado del país.

Lo que diga o haga el empresario-diplomático o el gobierno de Maduro, de aquí en adelante, serán nuevos capítulos de esta verdadera "serie" tragicómica que, como dijimos en nuestro artículo anterior, sigue desenmascarando LA VERDADERA CARA DEL MADURISMO.

En mis escritos publicados desde que este caso se inició y Maduro se desbocó con las "solidaridades automáticas" a su operador económico, he denunciado y criticado la actuación del gobierno al respecto. Desde que la cancillería del mandadero de Arreaza –para vergüenza de la institución–, primero convirtió a este empresario en aquel comunicado de la vergüenza, en "diplomatico express", luego en "agente" "anti bloqueo" y más tarde, se rasgaron las vestiduras exigiendo el respeto a su "condición de diplomático", denunciando las supuestas violaciones a sus derechos, cosa que Arreaza jamás hizo a favor de los cientos de detenidos políticos venezolanos.

La respuesta de Maduro hacia mis escritos y opiniones, ha sido –y sigue siendo–, violenta. Además de sus ataques e insultos permanentes en mi contra, sus cuerpos de seguridad irrumpieron en mi casa, desalojaron de allí a la familia que la habitaba con niños pequeños y la ocuparon, como lo denuncié en su momento; igual hicieron con las viviendas de familiares cercanos. El madurismo actúa con la violencia de los que no tienen la razón, de los que violentan la Constitución y las leyes, de los que quieren imponer el silencio y el miedo. Todo unido a la intensificación de su patrón de conducta en mi contra de persecución política represión selectiva.

El envilecimiento del gobierno y los intereses del madurismo, se evidencian en el uso de su "justicia", propaganda y violencia. Mientras ensalzan y protegen a su agente-agente, empresario traficante y colaborador de la DEA, persigue con saña y odio a los Chavistas, a los ex ministros de Chávez, nos exilia, acusa, denigra, a la vez que reprime al movimiento popular, a los trabajadores y militares, sometiendo a tratos crueles y degradantes, tal como lo ha declarado la Alta Comisionada para la Protección de los Derechos Humanos y la Comisión Especial de la ONU, a los que se encuentran enterrados en vida, secuestrados en las cárceles del gobierno, tales como, los son los trabajadores de PDVSA, Pedro León, Eudis Girot, los militares patriotas como el MG Rodríguez Torres o el Comandante Igbert Marín Chaparro, ésto, para no mencionar a los que han sido asesinados con torturas o en custodia, como es el caso del Capitán Rafael Arévalo, Nelson Martínez, Fernando Albán y el General Raúl Isaías Baduel.

Pero Álex Saab no es un simple empresario corrupto o un truhán. Este señor es el representante, el rostro visible del madurismo. Es la expresión de la nueva élite del sector político que asaltó el poder y condujo el país al desastre. El madurismo, como he dicho anteriormente, no tiene ética, ni principios, no tiene nada que defender, nada bueno que mostrar al país o al mundo. El madurismo no tiene raíces históricas ni argumentos, el madurismo surgió de la felonía, de la traición a Chávez y al pueblo. Por ello, Álex Saab, su héroe, es lo que es: un agente que responde a quien más le pague o garantice su futuro, su dinero mal habido, su tranquilidad.

El madurismo se tambalea. No tiene nada que ofrecer, no tiene ningún asidero ético-moral. Han destruido al país, a sus instituciones, además nos han arrebatado todas nuestras conquistas económicas y sociales. Han barrido con la Constitución y las leyes, y así pudieron entregar la Patria, el petróleo, PDVSA, el Arco Minero. Han asesinado y cometido crímenes de todo tipo contra el pueblo. ¿Qué más se puede esperar de ellos?, sus héroes-agentes, agentes de Maduro o de la DEA, todo ello es una expresión clara de la esencia de este desastre.

Tal es el desespero y envilecimiento del gobierno que, incluso, le dieron una patada a la mesa de negociación en México para imponer al "agente-agente" como representante del gobierno en ese proceso. La foto payasesca de Jorge Rodríguez, y el resto de los enanos, con los cartelitos del empresario, quedará para la historia de la infamia y decadencia de un gobierno.

¿Cuántos "agentes-agentes" o "héroes" habrá en las filas del madurismo? Seguro que miles más. Allí hay una guerra a cuchillo, con detenciones y persecuciones internas. Los últimos escándalos, puntuales apuntan hacia uno de los grupos en pugna: Jorge y Delcy Rodríguez encabezan la ofensiva de Maduro-Cilia contra lo que queda de Diosdado que, arrinconado en su programa de odio, no se da cuenta del papel que cumple, relegado sólo a sus videos editados, tratando de escandalizar semana a semana. Al final, ambos grupos muestran una actitud y un comportamiento fascista, violento, intolerante, y pronto se confrontarán para repartirse los escombros de lo que queda del PSUV, el otrora partido de Chávez.

Para nosotros, los chavistas civiles y militares, y para todos los venezolanos, resulta IMPERATIVO e IMPOSTERGABLE salir de Maduro, tenemos que impedir que sigan subastando el país, sus empresas y recursos, clavando la daga en el corazón de la Patria. Se IMPONE un congreso, un encuentro de las fuerzas revolucionarias, Chavistas, Bolivarianas, para fijar una posición clara, firme y orientadora con respecto al fin del madurismo y al futuro de nuestro país, para así evitar el descuaje, la disolución de nuestra patria en sus manos. Hago un llamado a todos los sectores honestos, patriotas de Venezuela a dejar a un lado la indiferencia, el miedo, los intereses mezquinos e impulsar la idea de la Junta Patriótica para, en torno a ésta, aglutinar y movilizar a todo el país y así, poder salir de este desastre, volver al Plan de la Patria, al Vivir Bien del pueblo, al sueño de la Patria Grande, ¡Volver a Chávez!

