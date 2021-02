Resumen USA: Joe Biden ordena ataques en Siria y anuncia 50 millones de vacunados en EEUU

Una dosis de Pfizer protege en gran medida a quienes han tenido virus, según estudios, asegura The New York Times... Dos piezas de investigación respaldan la administración de una sola dosis de la vacuna Pfizer a personas que tienen anticuerpos. Aquí está lo último sobre la pandemia.... El coronavirus está tramando un regreso. Muchos investigadores esperan un aumento de las infecciones a medida que se propagan nuevas variantes. Pero esta vez el aumento se verá mitigado por las vacunas y, con suerte, la precaución generalizada... Neera Tanden: ¿Primera víctima a nivel de gabinete de la era de Twitter? Los republicanos han criticado sus tuits, pero los demócratas dicen que los del expresidente Donald J. Trump fueron mucho peores ya que atacan lo que llaman un doble rasero... Ataques aéreos estadounidenses en Siria apuntan a milicias respaldadas por Irán. El presidente Biden ordenó ataques de represalia contra las milicias cuyos ataques en Irak mataron a un contratista extranjero e hirieron a un miembro del servicio de EEUU.... También Biden habla con el rey saudí; No está claro si se habló del asesinato de Khashoggi. Se espera que se publique un informe de inteligencia el viernes cuando el presidente Biden se involucre en una "recalibración" de la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita...

Impulsa la economía el incremento de los ingresos de los hogares. Los ingresos de los hogares estadounidenses aumentaron un 10% en enero y el gasto creció un 2,4%, lo que preparó a la economía para una explosión de crecimiento este año, afirma The Wall Street Journal... Futuros de acciones de EEUU entrecortados después de la venta masiva de tecnología. El S&P 500 está encaminado a su peor semana en un mes después de que los rendimientos de los bonos subieran bruscamente, amortiguando el apetito por las acciones tecnológicas y los activos más riesgosos... La vacuna de dosis única J&J recibe la revisión del panel asesor de la FDA. La reunión de todo el día, es el último paso antes de que la agencia decida si autoriza la vacuna de dosis única... Las empresas hipotecarias quieren participar en el boom de las OPI. Los inversores no están convencidos. Entre julio y diciembre, ocho de los 30 prestamistas hipotecarios más grandes de Estados Unidos anunciaron planes para cotizar en bolsa. No ha funcionado como esperaban todas las empresas...

Representantes del Congreso aprueban la Ley de igualdad. La Cámara aprobó una ley para prohibir la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, un esfuerzo expansivo que ha estimulado una feroz oposición entre los conservadores por la libertad religiosa y ha desencadenado una nueva ronda de lucha.

El Senado pone en peligro la presión para incluir un aumento del salario mínimo en el proyecto de ley de ayuda. La propuesta del presidente Biden de aumentar el salario mínimo a $ 15 la hora no puede permanecer en su proyecto de ley de alivio del coronavirus en el Senado como está escrito, dijo The Washington Post... En la primera acción militar de la administración Biden contra grupos vinculados a Irán, Estados Unidos lanza un ataque aéreo en Siria. Rusia dice que Estados Unidos dio solo unos minutos de advertencia antes del ataque en Siria.

Las declaraciones de impuestos y los datos financieros de Trump se entregan al fiscal de distrito de Manhattan. El fiscal de distrito Cyrus R. Vance Jr. está dirigiendo una investigación criminal del ex presidente y sus actividades comerciales... Biden defiende el lanzamiento de vacunas mientras se alcanzan 50 millones de vacunados en EEUU. El presidente, promocionó el progreso de la campaña de vacunación, pero advirtió que "tenemos un largo camino por recorrer".

The Guardian publica que el príncipe Harry recorre los Ángeles con James Corden en un autobús al aire libre. El duque de Sussex defendió la serie de Netflix The Crown y reveló que la reina envió a Archie, de un año, una máquina de hacer gofres para Navidad. Apareciendo en el programa de televisión estadounidense, el príncipe Harry también habló sobre su vida en Los Ángeles, California, y sus esperanzas y las de Meghan de cambiar el mundo "de alguna manera" mientras criticaba a la prensa británica "tóxica". Hizo hincapié en que "no se alejó" de la familia real. "Fue dar un paso atrás en lugar de retirarse". La prensa británica creó un "ambiente difícil" que estaba "destruyendo mi salud mental".

