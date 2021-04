Rubén D. Lopera: Contra la extinción de la Tierra y con rebelión pacifica (XR) diaria

En el año 1969 el senador Gaylor Nelson de los EEUU se le ocurrió la idea hacer una protesta tipo a las de la guerra en contra de Vietnam con el propósito de generar una conciencia colectiva a favor de la conservación del medio ambiente, de los ecosistemas y de la humanidad. La protesta se realizó y el 22 de Abril del año 1970 se dedicó el “Día de la Tierra” por la ONU.

Nuestro planeta tiene un aproximado de entre 4.000 a 4.600 millones de años; era muy diferente a la de hoy por los diferentes cambios que ha experimentado debido a terremotos, inundaciones y choques posibles de esteroides, cometas y meteoritos; con calores intensos y posible mucha lava volcánica, una atmosfera tóxica, con formación de océanos y evaporaciones frecuentes, apareciendo el agua al enfriarse la tierra y la lluvia.

Se asoman los primeros seres unicelulares y las plantas llenan el oxigeno del aire (hace 3.800 millones de años). Muchos seres evolucionan en los océanos a peces y moluscos, los anfibios empiezan a vivir en tierra firme (hace 550 millones de años). Luego aparecen seres parecidos a reptiles, son los primeros dinosaurios (hace 228 millones de años) y dominan la tierra por aproximadamente 160 millones de años. Los primeros mamíferos y humanos aparecen en África hace aproximadamente 200.000 mil años; el humano actual y sus variantes tipo Homo Sapiens (Cro-magnon) como 40.000 mil años como fecha de una emigración por el mundo, y a las Américas fue uno de los últimos destinos entre 12 mil a 15 mil años atrás. Todo este corto relato es aproximado en los años descritos.

Hay muchas teorías y variables en el estudio en relación a las evoluciones del hombre y sus migraciones de este Homo Sapiens sobre todo en los años exactos en que se hicieron. Se ha escrito por ejemplo que hace 90.000 mil años un ancestro común el “Adán nuclear” fue el ancestro de todos los hombres del mundo. La verdad absoluta es poco creíble, con la verdad relativa me quedo en esta escritura resumen y solo de introducción para referirme “al día de la tierra” y del porque saber de dónde venimos, que hacemos y que podemos hacer para las nuevas generaciones y la conservación de los bosques, del agua, del ambiente, los océanos y nuestro entorno; incluyendo familiares, amigos, conocidos ,animales, plantas y poder mantener un ambiente sano y sin contaminación mientras el destino final nos alcance con los virus nuevos, enfermedades, la contaminación toxica, de los desechos de la industria y de los humanos “Homo Sapiens”.

El movimiento terrestre y de todo lo existente tiene un final al igual que cada célula tiene un ciclo circadiano propio, la física básica lo predice, ese final cuando y como, no se sabe, y si no, se transformará en otra energía de alguna manera y en otra forma de energía. Mientras tanto debemos preservar y multiplicar estas frases ya mundiales de la “Armonía de la naturaleza”, restaurar los ecosistemas y “Actuar con Vigilancia y Esperanza” en todos los vaivenes de la vida diaria.

Un “NO rotundo a la extinción del Tierra”, No a la deforestación de los bosques, la Amazonia, No al cambio del uso del suelo, NO al comercio ilegal de la vida silvestre, NO a la contaminación de los mares, NO a la minería ilegal y destructiva, NO a la contaminación del ambiente en todas sus modalidades, No a la caza indiscriminada, No a las guerras y NO a muchas otras variables destructivas de la naturaleza que harán que la vida y el planeta se nos vaya a un ritmo acelerado. Para no comentar un No, a la discreminación racial, de género, religión o raza de nuestros días pandémicos.

Nuestra madre Tierra nos da los alimento para obtener nuestras energías metabólicas, el oxigeno y el agua que tanta falta hace para sobrevivir en la vida y aún mas necesaria en esta pandemia. La tierra nos vio nacer y crecer a todos para transcender cada uno en lo que queramos.

Por último y “por ahora” es el tiempo de la “REBELION” pacífica y por eso felicito a uno de los colectivos y organizaciones mundiales que en solo en 3 años de creación en Inglaterra y me refiero a “XR” Extinction Rebellion” han podido concientizar a mucha gente joven, grupos artísticos, y a gran parte del mundo en luchar y protestar pacíficamente ante los gobiernos por eliminar la emisiones de tóxicos ambientales, evitar el cambio climático a niveles de aumentos de temperatura mortales , evitar el daño a los diferentes ecosistemas, entre otras muchas peticiones y reclamos. Entre los colectivos artísticos hay muchos grupos, como por ejemplo la banda madrileña musical de “Olivia is a Ghost” que a través de su música y canto defienden estos propósitos de (XR) a favor del ambiente (unidos con sus integrantes de dos continentes y dos países), además de los colectivos ambientalistas existentes que desde hace mucho tiempo defienden y luchan por este propósito, donde el continente europeo es ejemplo de ello.

Por todos los días que le quedan a nuestra madre “Tierra”, planeta y nave viajera debemos evitar su EXTINCIÔN por el “HOMO SAPIENS” y deberíamos”rebelarnos” pacíficamente contra los que no entienden esto. No sería un pecado o agresión nunca, si no, una misión para transcender y no quedarse sin hacer “nada”, en un parafraseo de J.P.Sartre.

Me uno a “XR” y los invito a leer su misión y principios, en especial a los colectivos de las diferentes manifestaciones del arte mundial y su potente capacidad de transformar espacios y visiones de la vida. Su emblema es un círculo y dentro de êl una figura como de reloj de arena o una X. Foto: Pixabay