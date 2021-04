Rubén D. Lopera: Neurociencia, fe y santificación de Jose Gregorio Hernández

La neurociencia involucra varias ramas del estudio del Sistema Nervioso, entre ellas la neurofisiología, el neurodesarrollo, la neurobiología molecular, neuroquímica, la neurofarmacología, neuro inmunología, neuro oncología y muchas otras áreas, donde se involucran técnicas de imagen con la ayuda de Resonancia Magnética Funcional y sus diversas aplicaciones con sustancia o marcadores a través del flujo sanguíneo cerebral. Además, ahora con el uso de aparatos estimuladores, electroencefalografía, transductores transcraneales con magnetos, eco, laser y luces especiales, tanto para diagnostico como para tratamiento.

Es a través de estos estudios que se han detéctalo ciertas aéreas del cerebro que son más activas en el momento de asociaciones del pensamiento, sentimientos y emociones; por ejemplo, meditación, oración o rezo, que incluso algunos han asociado con un “área de Dios” en el cerebro, sobre todo la región límbica en los lóbulos temporales en su base; para algunos más en el lado izquierdo que en el derecho. Otros han relacionado enfermedades mentales como la esquizofrenia a estados místicos y visiones (alucinaciones) en estos pacientes. Otros los han asociados con daño estructural y estados de epilepsia en los lóbulos temporales. Sin entrar en detalles de la neurociencia con o sin razón de lo que dicen los científicos, los pensamientos, las emociones, sentimientos, las creencias, las reacciones humanas proceden, procesan y se elaboran en el cerebro. El amor es cerebral y químico.

La fe o la confianza están en aéreas específicas de cerebro y asociadas con otras. Ahora, la confianza es creer en algo o alguien, pero la “fe” es creer en algo sin argumentos racionales y sin evidencia para demostrarlo. Y eso es la devoción a un determinado “santo” de muchas personas con o sin demostración de un milagro. Para muchos incrédulos o no creyentes esto no tiene un razonamiento valido, ni puro ni practico, pero es respetable, es una filosofía mas.

Rene Descartes fue uno de los filósofos y matemáticos que empezaron a ver la división del ser en cuerpo, cerebro y la mente o espíritu para esa época. Esto ahora tiene infinidad de detractores o de seguidores sobre todo con el estudio de la “mente”; que para algunos es energía, alma, “ente” o espíritu entre otros nombres. Lo que sí es cierto es que muchos “creyentes” creen en los santos y sus milagros con o sin razón. Yo personalmente creo que es: “cuestión de fe” sin entrar en detalles, narrativas, discusiones retóricas e interminables de la ciencia en este tema.

La santidad está cerca por las autoridades del iglesia Católica al beato José Gregorio Hernández de Venezuela que junto con otros santos médicos en la historia como: San Lucas el “evangelista” que además era pintor y escritor, es considerado uno de los patronos de los médicos, escribió uno de los evangelios y los “Hechos de los Apóstoles”. Destaca en el evangelio a Jesús en su dedicación a los pobres, la oración y a los pecadores. Cosme y Damian (siglo III) según eran médicos y gemelos, los relacionan con un trasplante milagroso. San Pantaleón que después de su decapitación floreció un árbol inmediatamente en el sitio. San José Mascuti siglo XX investigador, científico y catedrático, su atención a los pobres fue un ejemplo de gratitud. San Martin de Porres médico peruano se destaco en el herbario medicinal y en farmacia en siglo XVI y otros como San Pio de Patrocinia ejercieron su labor de médicos y lograron llegar a los altares a través de sus acciones y bondades. Sus milagros por intervención de una energía superior o Dios los hicieron merecedores de ser Santos. Por cierto, y en relación a Venezuela, no hay ninguna “medicina (gotas) milagrosa y menos que haya sido llevado a los altares algún científico, médico o farmaceuta por eso. Lo que si tenemos es al médico, lector y científico como José Gregorio Hernández, el llamado el “médico de los pobres” el cual creo seguirá siéndolo hasta la eternidad, porque la pobreza como la inflación han crecido y los pobres seguiremos siendo más pobres y mucha gente se aferra con fe a sus nuevos milagros y en esta pandemia de seguro le pedirán su intervención por la terminación de ella y la ayuda para muchos familiares y conocidos. Que haga ese milagro esperado para el 2021 y ser declarado definitivamente santo. Para muchos en Venezuela José Gregorio ya es un santo.

Me siento cercano a José Gregorio sin ser fanático de nadie, porque estuve mucho tiempo caminando por los pasillos del Hospital Vargas de Caracas, por ahí camino él y ahí murió. Además, he tenido pacientes aferrados a él con esperanzas y fe, llevando una estampita, medallas y figuras; en donde me uní a su fe con mucho respeto por los que no creen en esto. No hace falta ser médico para ser un santo, cualquiera puede ser santo siempre y cuando cumpla ciertos requisitos de ley por la religión católica, condiciones morales, éticas y religiosas. Todas las religiones de seguro tienen personajes excepcionales que se merecen ser santos en esas religiones, aunque solo exista un Jesús o un Dios para venerar y amar.

La “ciencia” de los milagros todavía está en pañales para la creencia de muchos, los científicos ya pasaron su época de los pañales y siguen investigando. La energía de las 4 fuerzas de la física hasta ahora estudiadas y demostradas está tratando de averiguar la “quinta fuerza” que une a todas y que mueve al cosmos, los átomos, partículas cuánticas en todos los seres vivos y que de seguro al encontrar esta quinta fuerza las conclusiones serán en “mi” opinión: En la “Física está Dios”, el cual está en todas partes, moviéndolo todo; no sé, si viéndolo todo, pero ahí debe estar en ese cosmos inexplorado o en esas partículas subatómica que llena el tiempo y el espacio de todos y que no hay vacío posible donde el no este. Es mi filosofía y creencia, que será diferente al del amigo lector, a la cual respeto y tolero. HAY QUE CREER EN ALGO. Por ejemplo yo creo en la vida en otros mundos, en un universo paralelo y por supuesto en que la energía no se destruye, sino que se transforma y nosotros somos energía molecular en movimiento constante, creo “por ahora” en la teoría de la relatividad de Einstein la cual puede ser modificada o cuestionada a medida que avancen los conocimientos en la física moderna.

Hasta el infinito, el nuevo milagro y con el “INFINITO” más allá del 2021…. José Gregorio. Foto: WikiCommons