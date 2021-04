Rudi Cressa: ¿Es Venezuela un país petrolero?

El país que ostenta las mayores reservas de petróleo del mundo, hoy en día desempeña un papel casi irrelevante en el mercado energético mundial. La realidad es que Venezuela representa apenas el tres por ciento de la producción de los países de la OPEP y menos del uno por ciento de la producción mundial de crudo.

Ante este panorama, Nicolás Maduro, el pasado 12 de enero de 2021, dijo que su administración estaba preparada para una recuperación productiva de la industria petrolera y estableció como meta llegar a 1.500.000 mil barriles diarios, apoyados en los nuevos mecanismos de producción, financiamiento y comercialización del crudo. Muchos se preguntan, cómo el país con las mayores reservas petroleras del planeta produce menos del 1 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel mundial y si será posible alcanzar los niveles de producción planteados por Maduro.

Revisemos los antecedentes de lo que ha sucedido con la producción petrolera que dan respuesta a porqué se ha llegado a esta situación: antes del paro petrolero del 2002, que trajo como consecuencia el despido de más de 18 mil trabajadores de PDVSA, Venezuela producía alrededor 3 millones de barriles diarios. Este volumen jamás logró alcanzarse nuevamente, a pesar de que se observó un incremento en la producción a partir de 2009, apalancado, principalmente, por el aumento de los precios, producto de la recuperación económica mundial posterior a la gran recesión de 2008. Los niveles máximos alcanzados fueron cercanos a los 2.800.000 barriles por día, hasta el año 2014, cuando la producción nacional inició un proceso de caída que aún no ha podido revertirse.

Para junio de 2017, un mes antes de las primeras sanciones financieras, Venezuela producía 2.156.000 barriles diarios, de acuerdo con las fuentes primarias y 1.938.000 barriles de acuerdo con las fuentes secundarias. Estas sanciones, a pesar de no ser la causa principal de la caída en los niveles de producción, contribuyeron a la aceleración de este proceso. En el mes de septiembre de 2020, las fuentes primarias reportaron una producción promedio inferior a los 400.000 barriles diarios, un nivel que no se alcanzaba desde la década de 1930.

El informe publicado por la OPEP la primera semana de abril de 2021, muestra un leve incremento en la producción. De acuerdo con los datos suministrados al organismo por la fuente primaria, durante el mes de marzo, el país produjo un promedio de 578.000 barriles diarios; 40.000 barriles diarios más que los reportados durante el mes de febrero y casi 100.000 barriles diarios más que los producidos en promedio durante el mes de enero.

Para octubre de 2020, especialistas estimaron que la producción diferida de Venezuela podría ubicarse alrededor de los 600.000 barriles diarios, con los que la producción se hubiese podido elevar a cerca de 1.000.000 de barriles, sin necesidad de inversiones cuantiosas. Parte del incremento que se ha evidenciado en la producción desde el mes de septiembre, se debe a la reanudación de envíos directos de crudo a China. Sin embargo, este aumento representa sólo cerca del 30 por ciento de la producción diferida estimada y menos del 15 por ciento del incremento planteado por Nicolás Maduro, durante su discurso del 12 de enero de 2021.

Aumentar la producción en más de 1.000.000 de barriles diarios, requiere tiempo e inversiones que permitan la reactivación de la industria. Baker Hughes reportó que, para el mes de marzo, aún no se encontraba ningún taladro operando en el territorio nacional, lo que es un indicador de que esos procesos de inversión aún no han iniciado y que el incremento de producción registrado corresponde sólo a un aprovechamiento de parte de la producción diferida. Además la demanda de petróleo a nivel mundial ha tardado en recuperarse y el crudo venezolano no es comercialmente atractivo, debido a las dificultades para su comercialización y transporte.

Con la intención de atraer las inversiones necesarias, la administración de Nicolás Maduro ha planteado la modificación de más de 30 leyes entre las cuales se incluye la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Aún cuando no se conocen los detalles de esta modificación, una ley, por si sola, no es suficiente para crear un entorno de seguridad jurídica e institucional que atraiga inversiones de calidad, tanto financiera como técnica que colabore en el proceso de recuperación de nuestra industria petrolera. Todo pareciera indicar que la meta de 1.500.000 barriles por día, no podrá ser alcanzada sin que antes se produzcan cambios estructurales en el país. Foto: Pixabay