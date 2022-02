Virginia Contreras: A treinta años de la revolución bolivariana...

Han pasado ya 30 años de aquel 4 de febrero, en el que los venezolanos nos levantamos asombrados al sonido de disparos y llamadas de alerta en algunas zonas del país. No era para menos, se estaba produciendo el inicio de una nueva etapa que todos desconocíamos, pero en donde la figura central seria el hombre del “por ahora”, Hugo Chávez Frías. Era el comienzo de la “revolución bolivariana”, según él.

Militar de profesión, y muy seguramente soñador de hobby, al teniente coronel Chávez será muy difícil olvidarlo y con ello a sus acciones. No por aquella famosa frase, sino por todo lo que vino después, y es que, si en algo tenía razón el comandante, era en afirmar que vendrían nuevos tiempos. El problema fue que vinieron nuevos, terribles y dolorosos tiempos.

Mientras otros celebran un día en particular, nosotros no podemos dejar de incluir todo lo que ha venido como consecuencia de aquel. No hay nada que celebrar, pero mucho que recordar.

A Hugo Chávez y la revolución bolivariana, lo recordaran los miles de venezolanos que hoy en día viven en la pobreza, gracias a las políticas económicas que estrangularon e hicieron quebrar a los empresarios, destruyendo el valor de nuestra moneda, expropiando empresas y fincas y amenazando con la cárcel a quienes se negaran a cumplir sus ideas. Lo recordaran, los familiares de todos aquellos ciudadanos que han fallecido por falta de un sistema de salud digno, que atendiera a los más necesitados y que garantizara los insumos para hacerlo.

Lo recordaran también, las personas que han perdido sus hogares por carecer de un empleo que les permitiera mantenerlo, los niños que duermen en las calles, los ancianos que viven de mengua, las víctimas de la criminalidad cada vez más galopante. Igualmente, lo tendrán en cuenta, quienes ya no tienen un vehículo que manejar porque a falta de dinero, repuestos y gasolina, hoy en día resulta prácticamente un lujo.

Lo tendrán en su mente, los empleados de la empresa petrolera y las demás empresas del Estado, quebradas por falta de capacidad de sus nuevos líderes y de una imparable corrupción.

A Chávez y a sus amigos que salieron aquel día, los evocaran los miembros de las instituciones educacionales y Universidades, a quienes han perseguido y amenazado con cerrarlas por negarse a incluir educación militar dentro de sus escuelas, o solamente por estar conformadas por personas con tendencias ideológicas distintas a la suya. Muy seguramente, lo rememoraran también los representantes de las iglesias y cultos religiosos en el país, a los cuales humillo e intento atemorizar con sus amenazas. Lo mantendrán muy en cuenta los militares institucionales, quienes fueron formados para la defensa de la soberanía y con ello de nuestros territorios en reclamación, como la Guayana Esequiba, a punto de perderse gracias a su inacción, así como a la entrega y perdida de nuestras riquezas naturales.

No dejaran de acordarse de él, los dueños y trabajadores de los medios de comunicación a los cuales cerro simplemente por no compartir sus criterios. Con ello también, tendrán grabado su nombre todos los ciudadanos libres de espíritu, quienes se han visto afectados por la imposibilidad de expresarse públicamente, indistintamente de la naturaleza de su opinión, de su ideología o de su condición particular. Lo tendrán presente, los miles y miles de padres y madres venezolanos que han visto menguar sus familias por ver a sus hijos partir buscando otros destinos que les permitan vivir en libertad.

A ese 4 de febrero y a su líder, lo mantendrán en su mente los presos políticos y sus familias, quienes padecen las ignominias más grandes en las cárceles del país, si es que alguno de ellos no ha fallecido ya. Así mismo, lo tendrán fresco en su memoria, sus compañeros de lucha de aquel febrero, cuando desconociendo las verdaderas razones que motivaron sus acciones, salieron ingenuamente a tratar de cambiar un país. Muchos de ellos han sido perseguidos, otros están presos y otros más están muertos. ¿Cómo olvidar entonces a la revolución bolivariana?

*Ex embajadora de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos