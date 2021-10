Vladimir Gessen: Venezuela está de luto

El día que el General Raúl Isaías Baduel actuó para regresar a Hugo Chávez al poder cometió un grave error el cual pago con su vida...

Al Baduel demostrar que tenía la fuerza para devolver a la presidencia, el comandante Chávez se dio cuenta que el mismo no tuvo ese poder. Si Baduel lo puso en Miraflores… lo podía quitar. No había duda, el líder militar era Baduel, no Chávez.

Esto se lo debe haber hecho notar Fidel Castro a Chávez. Su experiencia propia, al apartar y eliminar a Camilo Cienfuegos y a Ernesto Che Guevara, para establecer que solo un jefe puede existir en una revolución, lo debe haber estimulado para ayudar al joven comandante sobre qué hacer. Lo primero, ascenderlo, condecorarlo y llevarlo a comandante del Ejército y a ministro de la Defensa y luego a difamarlo, acusarlo de ladrón y corrupto -lo que no fue- y a continuación a la cárcel.

Su ascendencia en las fuerzas armadas siguió siendo de respeto y admiración lo que provocó que el heredero del trono de Miraflores le temiera también y prolongara el suplicio del general quien muere en custodia del gobierno, después de una implacable prisión, torturado, preso, humillado y sufriendo porque dos de sus hijos también, el régimen impuesto por Chávez los llevó a las mazmorras.

Nuestro sentido pésame a la familia del general Baduel… ¡Qué la Divina Providencia lo tenga en el Templo de los Inmortales! y que Yahvéh Elohim, Dios de los ejércitos, te guarde por siempre.